Плей-офф встречай. Хорватия победила Гану
«Шашечные» нашли в себе силы на последний рывок, весь поединок играя по счету
Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время
Чемпионат Мира. Группа L. 3-й тур.
Хорватия – Гана – 2:1
Голы: П. Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73
Предупреждения: Перишич, 68 – Оппонг, 90+4
Хорватия: Ливакович – Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (Марио Пашалич, 78), Модрич – Батурина (Марко Пашалич, 88), П. Сучич, Влашич (Гвардиол, 88) – Будимир (Матанович, 67)
Гана: Асаре – Менса, Лукассен, Аджетей (Оппонг, 46), Сеная – Сибо (Йиренки, 85), Овусу (Фатаву, 46), Партей – Семеньо, Аю (Томас-Асанте, 72), Сулемана (Нуама, 72)
Арбитр: Дрю Фишер (Канада)
Стадион: «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия, США)
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