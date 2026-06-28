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Чемпионат мира
Хорватия
28.06.2026 00:00 – FT 2 : 1
Гана
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:02 |
330
0

Плей-офф встречай. Хорватия победила Гану

«Шашечные» нашли в себе силы на последний рывок, весь поединок играя по счету

28 июня 2026, 02:02 |
330
0
Плей-офф встречай. Хорватия победила Гану
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время

Чемпионат Мира. Группа L. 3-й тур.

Хорватия – Гана – 2:1

Голы: П. Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73

Предупреждения: Перишич, 68 – Оппонг, 90+4

Хорватия: Ливакович – Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (Марио Пашалич, 78), Модрич – Батурина (Марко Пашалич, 88), П. Сучич, Влашич (Гвардиол, 88) – Будимир (Матанович, 67)

Гана: Асаре – Менса, Лукассен, Аджетей (Оппонг, 46), Сеная – Сибо (Йиренки, 85), Овусу (Фатаву, 46), Партей – Семеньо, Аю (Томас-Асанте, 72), Сулемана (Нуама, 72)

Арбитр: Дрю Фишер (Канада)

Стадион: «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия, США)

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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