Хорватия и Гана встретились в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Проходит игра на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.

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Победителем первого тайма вышли хорваты, точный удар нанес Петар Сучич. Во второй 45-минутке команды забили еще по мячу: сначала счет сравняли ганцы, после чего с передачи Модрича победу Хорватии принес Влашис.

Хорватия с 6 очками заняла второе место группы и вышла в плей-офф, как и Гана, которая расположилась на 3-й позиции с 4 баллами.

Победителем квартета L вышла Англия с 7 пунктами. Панама с 0 очков – последняя.

Чемпионат мира. 3-й тур. Группа L

Хорватия – Гана – 2:1

Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73

Видео голов и обзор матча (ожидается)