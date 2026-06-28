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Хорватия
28.06.2026 00:00 – FT 2 : 1
Гана
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:16 | Обновлено 28 июня 2026, 02:29
388
0

Хорватия – Гана – 2:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура группового этап чемпионата мира

28 июня 2026, 02:16 | Обновлено 28 июня 2026, 02:29
388
0
Хорватия – Гана – 2:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Хорватии
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Хорватия и Гана встретились в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Проходит игра на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.

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Победителем первого тайма вышли хорваты, точный удар нанес Петар Сучич. Во второй 45-минутке команды забили еще по мячу: сначала счет сравняли ганцы, после чего с передачи Модрича победу Хорватии принес Влашис.

Хорватия с 6 очками заняла второе место группы и вышла в плей-офф, как и Гана, которая расположилась на 3-й позиции с 4 баллами.

Победителем квартета L вышла Англия с 7 пунктами. Панама с 0 очков – последняя.

Чемпионат мира. 3-й тур. Группа L

Хорватия – Гана – 2:1

Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Хорватия), асcист Лука Модрич.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Деррик Луккассен (Гана), асcист Эрнест Нуама.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Хорватия), асcист Матео Ковачич.
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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