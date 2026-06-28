Хорватия – Гана – 2:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура группового этап чемпионата мира
Хорватия и Гана встретились в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Проходит игра на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.
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Победителем первого тайма вышли хорваты, точный удар нанес Петар Сучич. Во второй 45-минутке команды забили еще по мячу: сначала счет сравняли ганцы, после чего с передачи Модрича победу Хорватии принес Влашис.
Хорватия с 6 очками заняла второе место группы и вышла в плей-офф, как и Гана, которая расположилась на 3-й позиции с 4 баллами.
Победителем квартета L вышла Англия с 7 пунктами. Панама с 0 очков – последняя.
Чемпионат мира. 3-й тур. Группа L
Хорватия – Гана – 2:1
Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
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