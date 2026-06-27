В воскресенье 28 июня состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Хорватии и Ганы. Матч пройдет в Филадельфии на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд», начало игры запланировано в 00:00.

Не слишком убедительной на этом мундиале смотрится хорватская сборная. Команда Златко Далича в стартовом туре уступила Англии 2:4, но затем Хорватии удалось обыграть Панаму, правда та победа очень сложно далась «шашечным». Гана, в свою очередь, добыла минимум в виде четырех очков, и что интересно, «черным звездам» удалось дать бой более именитым англичанам, что в итоге конвертировалось в один зачетный балл.

Хорватов устроит в этом матче даже ничья, ведь в ее случае подопечные Далича попадут в рейтинг команд, занявших третьи места, где они также будут иметь неплохие шансы на выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Гана, за которой можно следить в украинской версии сайта.