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27 июня 2026, 16:56 | Обновлено 27 июня 2026, 17:11
48
0

Хорватия – Гана. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

27 июня 2026, 16:56 | Обновлено 27 июня 2026, 17:11
48
0
Хорватия – Гана. Текстовая трансляция матча
Лука Модрид и Антуан Семеньо
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В воскресенье 28 июня состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Хорватии и Ганы. Матч пройдет в Филадельфии на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд», начало игры запланировано в 00:00.

Не слишком убедительной на этом мундиале смотрится хорватская сборная. Команда Златко Далича в стартовом туре уступила Англии 2:4, но затем Хорватии удалось обыграть Панаму, правда та победа очень сложно далась «шашечным». Гана, в свою очередь, добыла минимум в виде четырех очков, и что интересно, «черным звездам» удалось дать бой более именитым англичанам, что в итоге конвертировалось в один зачетный балл.

Хорватов устроит в этом матче даже ничья, ведь в ее случае подопечные Далича попадут в рейтинг команд, занявших третьи места, где они также будут иметь неплохие шансы на выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Гана, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Хорватия
28 июня 2026 -
00:00
Гана
Победа Хорватии 1.88 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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