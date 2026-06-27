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  4. Осака снялась. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
WTA
27 июня 2026, 13:24 |
609
3

Осака снялась. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Финальный поединок между Наоми и Каролиной Муховой завершился досрочно

27 июня 2026, 13:24 |
609
3 Comments
Осака снялась. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова
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Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 11) стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Финальный матч между Муховой и представительницей Японии Наоми Осакой (WTA 15) завершился досрочно. Теннисистки полноценно сыграли лишь первый сет – 6:1, 1:0 (RET. Осака).

Счет очных встреч соперниц – 3:3.

В первом сете Осака брала медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.

Для Наоми это был дебютный финал на травяном покрытии.

Для Муховой это был девятый финал в карьере и первый на травяном покрытии.

Каролина дошла до финальной стадии на всех покрытиях в сезоне 2026 года. В активе чешки трофей на WTA 1000 в Дохе (хард). На грунте – финал WTA 500 в Штутгарте, а теперь дебютный трофей на травяном пятисотнике в Германии.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, финал

Каролина Мухова [4] – Наоми Осака [6] – 6:1, 1:0 (RET. Осака)

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Каролина Мухова Наоми Осака WTA Бад-Хомбург
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Якщо Осака реально поламалась перед Вімблдоном, а не просто злилась, коли зрозуміла, що робити нічого - то це просто найбезглуздіший турнір в її кар'єрі.
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Шансів не було: Муха заряджена як ніколи. 
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0
Молодець Мушка. Нема чого Осаці зайвий титул дарувати.
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