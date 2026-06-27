Осака снялась. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Финальный поединок между Наоми и Каролиной Муховой завершился досрочно
Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 11) стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Финальный матч между Муховой и представительницей Японии Наоми Осакой (WTA 15) завершился досрочно. Теннисистки полноценно сыграли лишь первый сет – 6:1, 1:0 (RET. Осака).
Счет очных встреч соперниц – 3:3.
В первом сете Осака брала медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.
Для Наоми это был дебютный финал на травяном покрытии.
Для Муховой это был девятый финал в карьере и первый на травяном покрытии.
Каролина дошла до финальной стадии на всех покрытиях в сезоне 2026 года. В активе чешки трофей на WTA 1000 в Дохе (хард). На грунте – финал WTA 500 в Штутгарте, а теперь дебютный трофей на травяном пятисотнике в Германии.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, финал
Каролина Мухова [4] – Наоми Осака [6] – 6:1, 1:0 (RET. Осака)
Karolina Muchova becomes champion in Bad Homburg as Naomi Osaka is unable to continue at 1-6, 0-1!— til polarity's end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) June 27, 2026
She had MTO in the first set due to problems with the right foot! pic.twitter.com/dD7NR0gpRz
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