Соболева снова повесила баранку сопернице вышла в финал ITF W50 в Гданьске

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 290) вышла в финал грунтового турнира ITF W50 в Гданьске, Польша.

Соболева разгромно обыграла представительницу Германии Мину Годзич (WTA 350) в двух сетах за 56 минут, повесив баранку во второй партии – 6:1, 6:0.

Это была первая очная встреча соперниц.

На пути к финалу украинка также обыграла Марцелину Подлиньску, Беатрис Зелтиню и Хлою Паке.

Для Соболевой это дебютный финал на турнире категории W50. В активе украинки три титула категории W35, всего за карьеру – восемь титулов.

В финале Анастасия сыграет либо с Вероникой Эвалд, либо с Джиной Файстель.

ITF W50 Гданьск. Грунт, 1/2 финала

Мина Годзич – Анастасия Соболева – 1:6, 0:6