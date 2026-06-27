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  4. Соболева снова повесила баранку сопернице вышла в финал ITF W50 в Гданьске
ITF
27 июня 2026, 12:45 | Обновлено 27 июня 2026, 13:08
486
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Соболева снова повесила баранку сопернице вышла в финал ITF W50 в Гданьске

Анастасия обыграла Мину Годзич в двух сетах

27 июня 2026, 12:45 | Обновлено 27 июня 2026, 13:08
486
2 Comments
Соболева снова повесила баранку сопернице вышла в финал ITF W50 в Гданьске
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 290) вышла в финал грунтового турнира ITF W50 в Гданьске, Польша.

Соболева разгромно обыграла представительницу Германии Мину Годзич (WTA 350) в двух сетах за 56 минут, повесив баранку во второй партии – 6:1, 6:0.

Это была первая очная встреча соперниц.

На пути к финалу украинка также обыграла Марцелину Подлиньску, Беатрис Зелтиню и Хлою Паке.

Для Соболевой это дебютный финал на турнире категории W50. В активе украинки три титула категории W35, всего за карьеру – восемь титулов.

В финале Анастасия сыграет либо с Вероникой Эвалд, либо с Джиной Файстель.

ITF W50 Гданьск. Грунт, 1/2 финала

Мина Годзич – Анастасия Соболева – 1:6, 0:6

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Комментарии 2
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Після важкого першого сету першої гри далі Настя віддала всім суперницям лише п'ять геймів!
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+1
Треба брати титул,це дасть шанс на потрапляння у квал ЮСопен.
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0
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