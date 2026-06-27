ЛНЗ начал программу спаррингов поражением от Хайдука
Поединок ЛНЗ – «Хайдук» завершился со счетом 0:1
В субботу, 27 июня, ЛНЗ провел первый товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником вице-чемпиона Украины стал хорватский «Хайдук», который в прошлом сезоне также финишировал вторым.
Свой первый опасный момент ЛНЗ создал на 7-й минуте. Таллес Бренер из выгодной позиции пробил рядом со штангой.
Игроки черкасского клуба не использовали еще несколько моментов, а в конце первого тайма пропустили. «Хайдук» забил на 44-й минуте после углового.
Во втором тайме игроки ЛНЗ продолжили транжирить моменты. В итоге подопечным Виталия Пономарева так и не удалось сравнять счет и избежать поражения.
Товарищеский матч. Словения. 27 июня
ЛНЗ – «Хайдук» (Сплит, Хорватия) – 0:1
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