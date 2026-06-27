ЛНЗ начал программу спаррингов поражением от Хайдука

В субботу, 27 июня, ЛНЗ провел первый товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником вице-чемпиона Украины стал хорватский «Хайдук», который в прошлом сезоне также финишировал вторым.

Свой первый опасный момент ЛНЗ создал на 7-й минуте. Таллес Бренер из выгодной позиции пробил рядом со штангой.

Игроки черкасского клуба не использовали еще несколько моментов, а в конце первого тайма пропустили. «Хайдук» забил на 44-й минуте после углового.

Во втором тайме игроки ЛНЗ продолжили транжирить моменты. В итоге подопечным Виталия Пономарева так и не удалось сравнять счет и избежать поражения.

Товарищеский матч. Словения. 27 июня

ЛНЗ – «Хайдук» (Сплит, Хорватия) – 0:1