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Товарищеские матчи
ЛНЗ
27.06.2026 19:15 – FT 0 : 1
Хайдук Сплит
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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 21:12 | Обновлено 27 июня 2026, 21:14
2227
0

ЛНЗ начал программу спаррингов поражением от Хайдука

Поединок ЛНЗ – «Хайдук» завершился со счетом 0:1

27 июня 2026, 21:12 | Обновлено 27 июня 2026, 21:14
2227
0
ЛНЗ начал программу спаррингов поражением от Хайдука
ФК ЛНЗ
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В субботу, 27 июня, ЛНЗ провел первый товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником вице-чемпиона Украины стал хорватский «Хайдук», который в прошлом сезоне также финишировал вторым.

Свой первый опасный момент ЛНЗ создал на 7-й минуте. Таллес Бренер из выгодной позиции пробил рядом со штангой.

Игроки черкасского клуба не использовали еще несколько моментов, а в конце первого тайма пропустили. «Хайдук» забил на 44-й минуте после углового.

Во втором тайме игроки ЛНЗ продолжили транжирить моменты. В итоге подопечным Виталия Пономарева так и не удалось сравнять счет и избежать поражения.

Товарищеский матч. Словения. 27 июня

ЛНЗ – «Хайдук» (Сплит, Хорватия) – 0:1

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Хайдук Сплит
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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