Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Хайдук – 0:1. Первый спарринг в Словении. Видео гола и обзор
Товарищеские матчи
ЛНЗ
27.06.2026 19:15 – FT 0 : 1
Хайдук Сплит
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 01:37 | Обновлено 29 июня 2026, 02:56
33
0

ЛНЗ – Хайдук – 0:1. Первый спарринг в Словении. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье

29 июня 2026, 01:37 | Обновлено 29 июня 2026, 02:56
33
0
ЛНЗ – Хайдук – 0:1. Первый спарринг в Словении. Видео гола и обзор
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Черкасский ЛНЗ начал летние учебно-тренировочные сборы в Словении контрольным матчем против хорватского Хайдука.

Поединок получился равным и проходил в борьбе, команды обменялись несколькими опасными моментами у ворот.

Судьбу встречи решил один забитый мяч. Победу со счетом 1:0 одержал Хайдук. Единственный гол забил Рокас Пукштаc на 44-й минуте.

Этот спарринг стал одним из этапов подготовки черкасской команды к новому сезону.

Впереди у ЛНЗ еще серия контрольных матчей в рамках сборов в Словении.

Товарищеский матч

27 июня 2026. Словения. Спорт Парк Радомле

19:15. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 0:1

Гол: Рокас Пукштаc, 44

ЛНЗ (первый тайм): Паламарчук – Муравский, Дидык, Пасич, Драмбаев – Рябов, Таллес Бренер, Пастух – Микитишин, Кравчук, Дж. Беннетт.

ЛНЗ (второй тайм): Ледвий – Муравский, Дидык, Пасич, Драмбаев – Рябов, Твердохлеб, Горин – Ассинор, Теди Цара, Кузик.

Видео гола и обзор матча

По теме:
Полесье – Университатя Крайова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций. Турция обыграла Бельгию с сухим счетом
Эпицентр – Нива Винница – 4:1. Спарринг в Дунаевцах. Видео голов и обзор
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Хайдук Сплит учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Футбол | 28 июня 2026, 08:20 5
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов

Дани Себальос покинул клуб

Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай
Футбол | 28 июня 2026, 19:08 11
Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай
Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай

Президент «Динамо» намерен сохранить бомбардира в команде

ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026
Футбол | 29.06.2026, 00:59
ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026
ФОТО. Президент Южной Кореи требует расследования после вылета с ЧМ-2026
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Футбол | 28.06.2026, 07:20
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Бокс | 28.06.2026, 09:30
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 29
Волейбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 20
Бокс
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
27.06.2026, 10:47 29
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
27.06.2026, 08:00 7
Футбол
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 28
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем