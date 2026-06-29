ЛНЗ – Хайдук – 0:1. Первый спарринг в Словении. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье
Черкасский ЛНЗ начал летние учебно-тренировочные сборы в Словении контрольным матчем против хорватского Хайдука.
Поединок получился равным и проходил в борьбе, команды обменялись несколькими опасными моментами у ворот.
Судьбу встречи решил один забитый мяч. Победу со счетом 1:0 одержал Хайдук. Единственный гол забил Рокас Пукштаc на 44-й минуте.
Этот спарринг стал одним из этапов подготовки черкасской команды к новому сезону.
Впереди у ЛНЗ еще серия контрольных матчей в рамках сборов в Словении.
Товарищеский матч
27 июня 2026. Словения. Спорт Парк Радомле
19:15. ЛНЗ Черкассы (Украина) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 0:1
Гол: Рокас Пукштаc, 44
ЛНЗ (первый тайм): Паламарчук – Муравский, Дидык, Пасич, Драмбаев – Рябов, Таллес Бренер, Пастух – Микитишин, Кравчук, Дж. Беннетт.
ЛНЗ (второй тайм): Ледвий – Муравский, Дидык, Пасич, Драмбаев – Рябов, Твердохлеб, Горин – Ассинор, Теди Цара, Кузик.
Видео гола и обзор матча
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