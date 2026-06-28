Товарищеские матчи, 27 июня. Поражения ЛНЗ и Кривбасса, ничья Вереса

​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Черкасский ЛНЗ на сборах в Словении проиграл спарринг против хорватского Хайдука из Сплита (0:1). Единственный гол забил Рокас Пукштас на 44-й минуте.

Кривбасс на домашней арене в Кривом Роге уступил Ингульцу (1:2). Голы забили: Ярослав Шевченко, 19 – Артем Бенедюк, 26 (пен), Евгений Профатило, 48.

Верес из Ровно дома сыграл вничью с командой Феникс-Мариуполь (1:1). Голы забили: Аладжи Уолли, 39 – Владислав Сидоренко, 11.

Товарищеские матчи. 27 июня 2026

27.06. 10:00 Ансбах 09 (Германия) – Корнбург (Германия) – 4:0

27.06. 10:00 Злин (Чехия) – Кромержиж (Чехия) – 0:2

27.06. 10:00 КСС Слатина (Румыния) – Рымнику-Вылча (Румыния) – 1:1

27.06. 10:30 Интер Братислава (Словакия) – Шаморин (Словакия) – 2:0

27.06. 10:30 Локомотива Загреб (Хорватия) – Вараждин (Хорватия) – 2:1

27.06. 10:30 Септември София (Болгария) – Марек (Болгария) – 3:0

27.06. 11:00 Бакэу (Румыния) – Унгены (Молдова) – 1:0

27.06. 11:00 Виктория Пльзень (Чехия) – Артис Брно (Чехия) – 4:2

27.06. 11:00 Висла (Польша) – Терма́лика (Польша) – 3:4

27.06. 11:00 Жижков (Чехия) – Славия Прага B (Чехия) – 3:2

27.06. 11:00 Злате Моравце- (Словакия) – Банска-Бистрица (Словакия) – 2:0

27.06. 11:00 Лукенвальде (Германия) – РСФ Айнтрахт (Германия) – 0:0

27.06. 11:00 Металул Бузэу (Румыния) – Штефэнешть (Румыния) – 4:2

27.06. 11:00 Погронье (Словакия) – Легота-под-Втачником (Словакия) – 0:1

27.06. 11:00 Прушкув (Польша) – Полония Варшава (Польша) – 3:2

27.06. 11:00 Пуща (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 3:0

27.06. 11:00 Терволде (Нидерланды) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 0:23

27.06. 11:00 УТА Арад (Румыния) – Думбравица (Румыния) – 4:0

27.06. 11:00 ЦСКА София II (Болгария) – Своге (Болгария) – 2:1

27.06. 11:30 Лугано (Швейцария) – Ксамакс (Швейцария) – 2:1

27.06. 11:30 Мезёкёвешд-Жори (Венгрия) – Кошице (Словакия) – 2:3

27.06. 11:30 Нидеркрон (Люксембург) – Керьенг (Люксембург) – 0:3

27.06. 11:30 Опава (Чехия) – Простеёв (Чехия) – 1:1

27.06. 11:30 Тренчин (Словакия) – Петржалка (Словакия) – 4:2

27.06. 11:30 Тршинец (Чехия) – Пухов (Словакия) – 3:2

27.06. 11:30 Хартберг (Австрия) – Адмира (Австрия) – 3:1

27.06. 12:00 Арарат-Армения (Армения) – Воеводина (Сербия) – 1:1

27.06. 12:00 Бабельсберг (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 2:1

27.06. 12:00 Байройт (Германия) – Ноймаркт (Германия) – 5:0

27.06. 12:00 Боруссия М II (Германия) – Золинген (Германия) – 6:0

27.06. 12:00 Брегенц (Австрия) – Санкт-Галлен II (Швейцария) – 4:1

27.06. 12:00 Влашим (Чехия) – Дукла Прага (Чехия) – 2:1

27.06. 12:00 ДВТК (Венгрия) – Михаловце (Словакия) – 1:0

27.06. 12:00 Зиген (Германия) – Космос Кобленц (Германия) – 6:0

27.06. 12:00 Йиглава (Чехия) – Пршибрам (Чехия) – 3:1

27.06. 12:00 Иллертиссен (Германия) – Нёрдлинген (Германия) – 2:1

27.06. 12:00 Липтовски-Микулаш (Словакия) – Подгале Новый Тарг (Польша) – 2:0

27.06. 12:00 Ландсберг (Германия) – Швабмюнхен (Германия) – 4:1

27.06. 12:00 Либерец (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 2:0

27.06. 12:00 Нюрнберг II (Германия) – Кладно (Чехия) – 1:1

27.06. 12:00 Пакш (Венгрия) – Комарно (Словакия) – 4:1

27.06. 12:00 Плоцк (Польша) – ГКС Погонь (Польша) – 2:1

27.06. 12:00 Поважска Быстрица (Словакия) – Остравa B (Чехия) – 1:4

27.06. 12:00 Подбрезова (Словакия) – Прешов (Словакия) – 5:0

27.06. 12:00 Ракув (Польша) – Пяст Гливице (Польша) – 2:0

27.06. 12:00 Расинг Люксембург (Люксембург) – Эттельбрюк (Люксембург) – 3:1

27.06. 12:00 Римпар (Германия) – Швайнфурт (Германия) – 1:5

27.06. 12:00 Сигма Оломоуц (Чехия) – Ружомберок (Словакия) – 1:0

27.06. 12:00 Силькеборг (Дания) – Фредерисия (Дания) – 1:2

27.06. 12:00 Теплице (Чехия) – Спартак Трнава (Словакия) – 2:0

27.06. 12:00 Утрехт (Нидерланды) – Де Графсхап (Нидерланды) – 1:2

27.06. 12:00 Штайнбах Хайгер (Германия) – Айсбахталь (Германия) – 3:0

27.06. 12:15 Злин (Чехия) – Скалица (Словакия) – 1:2

27.06. 12:30 Лехия Гданьск (Польша) – Петролул (Румыния) – 0:5

27.06. 12:30 Сандечия Новый Сонч (Польша) – Гутник Краков (Польша) – 2:2

27.06. 12:30 Цюрих (Швейцария) – Шаффхаузен (Швейцария) – 3:2

27.06. 13:00 Дордрехт (Нидерланды) – Шальке II (Германия) – 3:0

27.06. 13:00 Эсбьерг (Дания) – Вайле (Дания) – 3:3

27.06. 13:00 Погонь Седльце (Польша) – Скьерневице (Польша) – 0:3

27.06. 14:00 Видзев Лодзь (Польша) – Сталь Жешув (Польша) – 4:0

27.06. 14:00 Эйр (Шотландия) – Гленафтон (Шотландия) – 3:0

27.06. 14:00 Кобург (Германия) – Мюнхберг (Германия) – 0:2

27.06. 14:00 Орхус (Дания) – Виборг (Дания) – 1:1

27.06. 14:00 Ратенов (Германия) – Альтглинике (Германия) – 0:1

27.06. 14:00 Рапид Вена (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 4:1

27.06. 14:00 Уния Освенцим (Польша) – Рух (Польша) – 0:6

27.06. 14:30 Яблонец (Чехия) – Млада Болеслав (Чехия) – 5:0

27.06. 15:00 Волеренга (Норвегия) – ГАИС (Швеция) – 1:2

27.06. 15:00 Кальмар (Швеция) – Броммапойкарна (Швеция) – 2:0

27.06. 15:00 Клехнакаддин (Шотландия) – Инвернесс (Шотландия) – 1:3

27.06. 15:00 Копенгаген (Дания) – Мьельбю (Швеция) – 5:3

27.06. 15:00 Норшелланд (Дания) – Хорсенс (Дания) – 1:1

27.06. 15:00 Расинг Варегем (Бельгия) – Варегем (Бельгия) – 0:6

27.06. 15:00 Рейт (Шотландия) – Гамильтон (Шотландия) – 2:2

27.06. 15:00 Странрар (Шотландия) – Дандела (Северная Ирландия) – 4:0

27.06. 15:00 Флинт (Уэльс) – Рил (Уэльс) – 3:2

27.06. 16:00 Арброт (Шотландия) – Сент-Миррен (Шотландия) – 2:4

27.06. 16:00 АСФ Зальцбург (Австрия) – Аустрия Зальцбург (Австрия) – 1:5

27.06. 16:00 Бала Таун (Уэльс) – Колвин-Бей (Уэльс) – 0:4

27.06. 16:00 Бэнкс О’Ди (Шотландия) – Питерхед (Шотландия) – 0:3

27.06. 16:00 Белява (Польша) – Шлёнск Вроцлав (Польша) – 0:11

27.06. 16:00 Диксмейде Остенде (Бельгия) – Кортрейк (Бельгия) – 1:5

27.06. 16:00 Эйрдрионианс (Шотландия) – Элгин Сити (Шотландия) – 1:1

27.06. 16:00 Коув Рейнджерс (Шотландия) – Абердин (Шотландия) – 0:1

27.06. 16:00 Кристиансунн (Норвегия) – Олесунн (Норвегия) – 0:3

27.06. 16:00 Ливингстон (Шотландия) – Данди (Шотландия) – 2:0

27.06. 16:00 Лландудно (Уэльс) – Витчерч Алпорт (Англия) – 5:2

27.06. 16:00 Нокбреда (Северная Ирландия) – Бангор (Северная Ирландия) – 0:5

27.06. 16:00 Форрес Механикс (Шотландия) – Росс Каунти (Шотландия) – 1:5

27.06. 16:00 Форфар Атлетик (Шотландия) – Монтроз (Шотландия) – 1:1

27.06. 16:30 Пфеффикон (Швейцария) – Винтертур (Швейцария) – 0:2

27.06. 16:30 Брехин (Шотландия) – Сент-Эндрюс (Шотландия) – 2:1

27.06. 17:00 Аннан (Шотландия) – Куинс Парк (Шотландия) – 0:0

27.06. 17:00 БФК Динамо (Германия) – Погонь Щецин (Польша) – 0:3

27.06. 17:00 Гётеборг (Швеция) – Хам-Кам (Норвегия) – 1:2

27.06. 17:00 Голице (Чехия) – Пардубице (Чехия) – 0:17

27.06. 17:00 Ист Килбрайд (Шотландия) – Келти Хартс (Шотландия) – 4:0

27.06. 17:00 Куин оф Саут (Шотландия) – Конна Куэй (Уэльс) – 0:1

27.06. 17:00 Клайд (Шотландия) – Данфермлин (Шотландия) – 1:2

27.06. 17:00 Кривбасс (Украина) – Ингулец (Украина) – 1:2

27.06. 17:00 Люцерн (Швейцария) – Лозанна Уши (Швейцария) – 3:2

27.06. 17:00 Планиц (Германия) – Цвиккау (Германия) – 0:20

27.06. 17:00 Поллок (Шотландия) – Партик (Шотландия) – 0:0

27.06. 17:00 Санкт-Галлен (Швейцария) – Альтах (Австрия) – 3:2

27.06. 17:00 Гала Фейрдин (Шотландия) – Эдинбург Сити (Шотландия) – 3:3

27.06. 17:00 Фрейзербург (Шотландия) – Абердин B (Шотландия) – 3:1

27.06. 17:30 Бавария II (Германия) – Легия (Польша) – 0:2

27.06. 17:30 Кройцлинген (Швейцария) – Грассхопперс (Швейцария) – 0:4

27.06. 17:30 Мачва Шабац (Сербия) – ОФК Петровац (Черногория) – 0:0

27.06. 17:30 Тальвиль (Швейцария) – Цюрих (Швейцария) – 4:6

27.06. 17:30 Фарул Констанца (Румыния) – Фратрия (Болгария) – 1:1

27.06. 17:30 Ботошани (Румыния) – КФ Эгнатия (Албания) – 1:3

27.06. 18:00 Верес (Украина) – Феникс-Мариуполь (Украина) – 1:1

27.06. 18:00 ВСГ Сваровски (Австрия) – Карабах (Азербайджан) – 0:4

27.06. 18:00 Гонвед (Венгрия) – Кишварда (Венгрия) – 2:1

27.06. 18:00 Кринс (Швейцария) – Вадуц (Лихтенштейн) – 1:2

27.06. 18:00 Лозанна (Швейцария) – Сарраз-Эклаппен (Швейцария) – 3:0

27.06. 18:00 Мотор Люблин (Польша) – Динамо Бухарест (Румыния) – 3:1

27.06. 18:00 Струга (Северная Македония) – Тирана (Албания) – 2:3

27.06. 18:00 Сьон (Швейцария) – Этуаль Каруж (Швейцария) – 7:0

27.06. 18:30 Вольфсберг (Австрия) – Ньиредьхаза (Венгрия) – 2:0

27.06. 18:30 Левски (Болгария) – Ботев Враца (Болгария) – 1:1

27.06. 18:30 Нафта (Словения) – Волунтари (Румыния) – 0:3

27.06. 18:30 Спартак (Болгария) – Дунав Русе (Болгария) – 0:0

27.06. 19:00 Копер (Словения) – Влазния (Албания) – 4:2

27.06. 19:00 Ла Фиорита (Сан-Марино) – Вардар (Северная Македония) – 1:1

27.06. 19:00 Рорбах (Австрия) – Глоггниц (Австрия) – 0:1

27.06. 19:15 ЛНЗ Черкассы (Украина) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 0:1

27.06. 19:30 Будучност (Черногория) – Арсенал Тиват (Черногория) – 4:1

27.06. 19:30 Герта Вельс (Австрия) – ЛАСК (Австрия) – 0:5

27.06. 19:30 НК Браво (Словения) – Риека (Хорватия) – 1:2

27.06. 19:30 Уйпешт (Венгрия) – Университатя Клуж (Румыния) – 0:0

27.06. 19:30 Целе (Словения) – Шкендия (Северная Македония) – 1:0

27.06. 20:00 Ботев Пловдив (Болгария) – Балкани (Косово) – 2:0

27.06. 20:00 Мерелбеке (Бельгия) – Гент (Бельгия) – 1:6

27.06. 20:00 Уньон Рошфортуаз (Бельгия) – Патро Эйсден (Бельгия) – 3:3

27.06. 20:30 УНА Штрассен (Люксембург) – Виктория Роспорт (Люксембург) – 2:0

27.06. 21:00 КСК Вилрейк (Бельгия) – Беерсхот ВА (Бельгия) – 1:4

27.06. 21:00 Мальмундария (Бельгия) – РФК Льеж (Бельгия) – 0:7

27.06. 21:00 Раднички 1923 (Сербия) – Борац 1926 (Сербия) – 2:0

27.06. 21:45 Дунайска Стреда (Словакия) – Бачка-Топола (Сербия) – 2:1

27.06. 22:00 Каскавел (Бразилия) – Гремио (Бразилия) – 1:2

27.06. 23:00 Клуб Леон (Мексика) – Минерос де Сакатекас (Мексика) – 7:4

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