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Товарищеские матчи
Кривбасс
27.06.2026 17:00 – FT 1 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 01:05 | Обновлено 29 июня 2026, 01:29
33
0

Кривбасс – Ингулец – 1:2. Старт межсезонья. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье

29 июня 2026, 01:05 | Обновлено 29 июня 2026, 01:29
33
0
Кривбасс – Ингулец – 1:2. Старт межсезонья. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс
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Криворожский Кривбасс провел первый контрольный матч летнего межсезонья на своем поле против Ингульца, представителя Первой лиги.

На 19-й минуте Кривбасс открыл счет, после ошибки вратаря Андрусов Араухо перехватил мяч и отдал на Ярослава Шевченко, который вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол (1:0).

На 26-й минуте Ингулец сравнял счет с пенальти, который реализовал Артем Бенедюк ударом паненкой по центру (1:1).

После перерыва гости быстро забили во второй раз. На 48-й минуте они воспользовались ошибкой Кривбасса в центре поля и завершили быструю атаку точным ударом с близкой дистанции, отличился Евгений Профатило (2:1).

Во втором тайме тренерский штаб активно проводил замены, задействовав молодых игроков и футболистов U-19. Матч завершился победой Ингульца над Кривбассом (2:1).

Товарищеский матч. 27 июня 2026. Кривой Рог

Кривбасс Кривой Рог – Ингулец Петрово – 1:2

Голы: Ярослав Шевченко, 19 – Артем Бенедюк, 26 (пен), Евгений Профатило, 48

Кривбасс: Александр Кемкин (Богдан Хома, 46, Даниил Сычев, 70), Ян Юрчец (Иван Кононихин, 62), Владимир Виливальд (к) (Александр Чернушкин, 62), Джозеф Джонс (Евгений Маяков, 46), Анте Бекавац (Тьяго Боржес, 46), Андрусов Араухо (Матвей Лось, 60), Ярослав Шевченко (Тимур Бутенко, 46), Матвей Боднар (Рамир Губенко, 46), Джовани Герберт (новичок, 46), Ассан Сек (Олег Миронюк, 60), Владимир Мулик (Егор Сотников, 60).

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

Ингулец (старт): Алексей Слуцкий, Даниил Аркуша, Егор Данковский, Даниэл Баник, Артем Бенедюк, Евгений Янович, Александр Евтушенко, новичок, Егор Князев, Станислав Урсолов, Дмитрий Безклейный.

На замены выходили: Дмитрий Карлюк, Станислав-Нури Малыш, Виталий Дубилей, новичок, Виталий Рожко, Олег Манастырный, Ярослав Рязанцев, новичок, Тимофей Хуссин, Даниил Тузенко, Евгений Профатило, Максим Марков.

Главный тренер: Василий Кобин.

Арбитр: Анатолий Ухов (Кривой Рог). Ассистенты арбитра: Максим Левченко, Станислав Тохов (оба – Кривой Рог).

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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