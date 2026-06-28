Ори ДЭВИД: «Сейчас это не имеет решающего значения»

Помощник главного тренера криворожского «Кривбасса» Ори Дэвид прокомментировал поражение от петровского «Ингульца» (1:2) в товарищеском матче.

– Какие основные выводы вы можете сделать после первого контрольного матча на сборах?

– В целом это был матч, в котором физическая подготовка была нашим главным приоритетом. На прошлой неделе команда очень упорно работала на тренировках, поэтому сегодня было заметно, что футболисты немного устали. Но сейчас это не имеет решающего значения. Наша главная задача – постепенно довести игроков до оптимальной физической формы, делая это без травм. Именно на этом мы сосредоточены на данном этапе подготовки.

– Во втором тайме тренерский штаб произвел большое количество замен, в частности выпустил молодых игроков. Насколько вы довольны тем, как они проявили себя?

– В первом тайме играли футболисты основной команды, и мы увидели более зрелый футбол. После перерыва на поле вышли игроки академии U-17 и U-16, которые получили возможность сыграть против взрослой команды. Они продемонстрировали большое желание, много работали на поле и приобрели очень ценный опыт. Для меня и всего тренерского штаба это также является важным положительным моментом этого матча.

– Несмотря на результат, увидели ли вы сегодня те элементы игры, над которыми команда работает на тренировках?

– Сейчас мы прежде всего сосредоточены на физических показателях. Мы проанализировали данные GPS-трекеров, и именно они являются главным ориентиром в нашей работе сейчас. Наша задача – постепенно увеличивать пройденное расстояние, количество спринтов, избегать травм и продолжать этот прогресс в течение следующей недели.

– Какие задачи стоят перед командой в следующем контрольном матче против «Черноморца»?

– Да, впереди ещё один контрольный матч, который состоится в Одессе. К нему мы должны подойти ещё лучше подготовленными, чтобы улучшить физические показатели и качественно подготовиться к тренировочному сбору в Нидерландах.