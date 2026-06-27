Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С игроками на просмотре. Кривбасс провел первый летний матч
Товарищеские матчи
Кривбасс
27.06.2026 17:00 – FT 1 : 2
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 20:01 | Обновлено 27 июня 2026, 20:10
278
0

С игроками на просмотре. Кривбасс провел первый летний матч

Проиграли ФК Ингулец

27 июня 2026, 20:01 | Обновлено 27 июня 2026, 20:10
278
0
С игроками на просмотре. Кривбасс провел первый летний матч
ФК Кривбасс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Кривбасс в рамках подготовки к новому сезону провел первый летний контрольный матч. В Петрово команда Патрика ван Леувена проиграла представителю Первой лиги Ингульцу.

Кривбасс (Кривой Рог, Украина) – Ингулец (Петрово, Кировогр. обл.) 1:2
Голы: Ярослав Шевченко (Ян Юрчец), 19 (1:0). Арсен Бенедюк, с пенальти, 26 (1:1). Евгений Профатило, 48 (1:2)

Кривбасс (Кривой Рог): Александр Кемкин (Богдан Хома, 46; Даниил Сычев, 70), Ян Юрчец (Иван Кононихин, 62), Владимир Виливальд (к) (Александр Чернушкин, 62), Джозеф Джонс (Евгений Маяков, 46), Анте Бекавац (Тьяго Боржес, 46), Андрусв Араухо (Матвей Лось, 60), Ярослав Шевченко (Тимур Бутенко, 46), Матвей Боднар (Рамир Губенко, 46), Джованни Герберт (новичок, 46), Ассан Сек (Олег Миронюк, 60), Владимир Мулик (Егор Сотников, 60)

Ингулец (Петрово) (стартовый состав): Алексей Слуцкий, Даниил Аркуша, Егор Данковский, Даниэл Баник, Артем Бенедюк, Евгений Янович, Александр Евтушенко, новичок, Егор Князев, Станислав Урсолов, Дмитрий Бесклейный

По теме:
Африканский вингер с опытом игры в УПЛ не перейдет в Карпаты
Верес завершил вничью первый летний спарринг
Польский клуб запустил процесс перехода форварда Динамо
Кривбасс Кривой Рог Ингулец Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Футбол | 27 июня 2026, 08:00 5
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро

Парижане хотят заменить украинца на Ромеро

Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Футбол | 27 июня 2026, 16:59 5
Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»
Форвард сборной Ирана: «ЧМ – это катастрофа. Никто нам не помогает»

Тареми раскритиковал организаторов турнира

Моуриньо рассказал, как заставлял футболистов играть «на уколах»
Футбол | 27.06.2026, 18:35
Моуриньо рассказал, как заставлял футболистов играть «на уколах»
Моуриньо рассказал, как заставлял футболистов играть «на уколах»
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
Бокс | 27.06.2026, 08:32
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Бокс | 26.06.2026, 21:21
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 19
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 7
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 3
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем