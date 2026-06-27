С игроками на просмотре. Кривбасс провел первый летний матч
Проиграли ФК Ингулец
Кривбасс в рамках подготовки к новому сезону провел первый летний контрольный матч. В Петрово команда Патрика ван Леувена проиграла представителю Первой лиги Ингульцу.
Кривбасс (Кривой Рог, Украина) – Ингулец (Петрово, Кировогр. обл.) 1:2
Голы: Ярослав Шевченко (Ян Юрчец), 19 (1:0). Арсен Бенедюк, с пенальти, 26 (1:1). Евгений Профатило, 48 (1:2)
Кривбасс (Кривой Рог): Александр Кемкин (Богдан Хома, 46; Даниил Сычев, 70), Ян Юрчец (Иван Кононихин, 62), Владимир Виливальд (к) (Александр Чернушкин, 62), Джозеф Джонс (Евгений Маяков, 46), Анте Бекавац (Тьяго Боржес, 46), Андрусв Араухо (Матвей Лось, 60), Ярослав Шевченко (Тимур Бутенко, 46), Матвей Боднар (Рамир Губенко, 46), Джованни Герберт (новичок, 46), Ассан Сек (Олег Миронюк, 60), Владимир Мулик (Егор Сотников, 60)
Ингулец (Петрово) (стартовый состав): Алексей Слуцкий, Даниил Аркуша, Егор Данковский, Даниэл Баник, Артем Бенедюк, Евгений Янович, Александр Евтушенко, новичок, Егор Князев, Станислав Урсолов, Дмитрий Бесклейный
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане хотят заменить украинца на Ромеро
Тареми раскритиковал организаторов турнира