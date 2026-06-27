С игроками на просмотре. Кривбасс провел первый летний матч

Кривбасс в рамках подготовки к новому сезону провел первый летний контрольный матч. В Петрово команда Патрика ван Леувена проиграла представителю Первой лиги Ингульцу.

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