Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Хайдук. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
ЛНЗ
27.06.2026 19:15 - : -
Хайдук Сплит
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 17:53 |
67
0

ЛНЗ – Хайдук. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч состоится 27 июня в 19:15 по Киеву

26 июня 2026, 17:53 |
67
0
ЛНЗ – Хайдук. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу, 27 июня, состоится товарищеский матч между «ЛНЗ Черкассы» и «Хайдуком Сплит». По киевскому времени игра начнётся в 19:15.

ЛНЗ Черкассы

Прошлый сезон для черкасского клуба стал поистине историческим. За 30 игр «ЛНЗ» набрал 60 очков, благодаря чему занял 2-е место в турнирной таблице. Отставание от чемпиона, «Шахтера», составило 12 очков.

В Кубке Украины команда смогла обыграть «Пробой», «Металлист» и «Рух», однако уступила черновицкой «Буковине» в серии пенальти 1/4 финала.

Хайдук Сплит

Довольно схожие показатели в прошлом году продемонстрировал и «Хайдук». После 36 туров чемпионата Хорватии на счету команды было 68 очков, благодаря которым она заняла 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера, загребского «Динамо», составляло целых 18 очков.

В Кубке Хорватии «Хайдуку» также удалось пробиться в четвертьфинал, но там он со счётом 3:2 уступил «Риеце». Кроме того, команда несколько дней назад уже приняла участие в товарищеском матче, обыграв со счётом 4:0 северномакедонскую «Шкендию».

Личные встречи

Команды ещё ни разу не играли друг с другом в личных встречах.

Интересные факты

  • «ЛНЗ» пропустил всего 17 голов в прошлом сезоне УПЛ — лучший результат среди всех команд турнира.
  • «ЛНЗ» победил только в 2 из 8 предыдущих матчей.
  • В 3/4 предыдущих официальных матчах «Хайдука» забивали обе команды.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Норвегия – Франция. Прогноз Александра Шовковского на суперматч ЧМ-2026
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Новая Зеландия – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира
ЛНЗ Черкассы Хайдук Сплит товарищеские матчи прогнозы учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»
Футбол | 26 июня 2026, 12:42 12
Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Шахтер сейчас на голову сильнее Динамо»

Экс-динамовец уверен, что киевлянам будет сложно соперничать с «горняками»

Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Футбол | 26 июня 2026, 14:51 0
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку
Победитель Кубка Португалии сделал предложение по украинскому хавбеку

Богдан Вьюнник может перейти в Торренсе из Лехии

Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Футбол | 26.06.2026, 08:06
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
Футбол | 26.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Футбол | 25.06.2026, 18:44
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 9
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 6
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
25.06.2026, 10:31 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем