В субботу, 27 июня, состоится товарищеский матч между «ЛНЗ Черкассы» и «Хайдуком Сплит». По киевскому времени игра начнётся в 19:15.

ЛНЗ Черкассы

Прошлый сезон для черкасского клуба стал поистине историческим. За 30 игр «ЛНЗ» набрал 60 очков, благодаря чему занял 2-е место в турнирной таблице. Отставание от чемпиона, «Шахтера», составило 12 очков.

В Кубке Украины команда смогла обыграть «Пробой», «Металлист» и «Рух», однако уступила черновицкой «Буковине» в серии пенальти 1/4 финала.

Хайдук Сплит

Довольно схожие показатели в прошлом году продемонстрировал и «Хайдук». После 36 туров чемпионата Хорватии на счету команды было 68 очков, благодаря которым она заняла 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера, загребского «Динамо», составляло целых 18 очков.

В Кубке Хорватии «Хайдуку» также удалось пробиться в четвертьфинал, но там он со счётом 3:2 уступил «Риеце». Кроме того, команда несколько дней назад уже приняла участие в товарищеском матче, обыграв со счётом 4:0 северномакедонскую «Шкендию».

Личные встречи

Команды ещё ни разу не играли друг с другом в личных встречах.

Интересные факты

«ЛНЗ» пропустил всего 17 голов в прошлом сезоне УПЛ — лучший результат среди всех команд турнира.

«ЛНЗ» победил только в 2 из 8 предыдущих матчей.

В 3/4 предыдущих официальных матчах «Хайдука» забивали обе команды.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.