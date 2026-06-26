ЛНЗ – Хайдук. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч состоится 27 июня в 19:15 по Киеву
В субботу, 27 июня, состоится товарищеский матч между «ЛНЗ Черкассы» и «Хайдуком Сплит». По киевскому времени игра начнётся в 19:15.
ЛНЗ Черкассы
Прошлый сезон для черкасского клуба стал поистине историческим. За 30 игр «ЛНЗ» набрал 60 очков, благодаря чему занял 2-е место в турнирной таблице. Отставание от чемпиона, «Шахтера», составило 12 очков.
В Кубке Украины команда смогла обыграть «Пробой», «Металлист» и «Рух», однако уступила черновицкой «Буковине» в серии пенальти 1/4 финала.
Хайдук Сплит
Довольно схожие показатели в прошлом году продемонстрировал и «Хайдук». После 36 туров чемпионата Хорватии на счету команды было 68 очков, благодаря которым она заняла 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера, загребского «Динамо», составляло целых 18 очков.
В Кубке Хорватии «Хайдуку» также удалось пробиться в четвертьфинал, но там он со счётом 3:2 уступил «Риеце». Кроме того, команда несколько дней назад уже приняла участие в товарищеском матче, обыграв со счётом 4:0 северномакедонскую «Шкендию».
Личные встречи
Команды ещё ни разу не играли друг с другом в личных встречах.
Интересные факты
- «ЛНЗ» пропустил всего 17 голов в прошлом сезоне УПЛ — лучший результат среди всех команд турнира.
- «ЛНЗ» победил только в 2 из 8 предыдущих матчей.
- В 3/4 предыдущих официальных матчах «Хайдука» забивали обе команды.
Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.
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