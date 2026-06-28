Пономарев объяснил поражение ЛНЗ от Хайдука

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев, эксклюзивно для Sport.ua, поделился впечатлениями о первом контрольном матче черкасчан на сборе в Словении, в котором они проиграли хорватскому «Хайдуку» – 0:1.

«Считаю, что результат не по игре. Черкасчане действовали по привычной тактической схеме 4-3-3, диктовали условия, создали 5-6 голевых моментов, но не только не забили, но и пропустили после розыгрыша стандартного положения.

Поэтому, по большому счету, если к подопечным и есть претензии, то только за сбитый прицел. К реализации нужно подходить более серьезно.

Что касается игрового тонуса, настроенности, то с этим никаких вопросов. Хотя пришлось играть на фоне больших нагрузок.

Также важно, что посмотрели двух «летних» новичков: Таллеса из «Руха» и Цару («Александрия»). Другим дадим возможность проявить себя уже 30 июня, когда сыграем в соседней Австрии со «Штурмом».