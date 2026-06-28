Бенефис вратарей. Португалия и Колумбия сильнейшего не выявили

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Колумбии сыграла против Португалии. Турнирная ситуация перед матчем была предельно понятной: у колумбийцев после двух туров было шесть очков, у португальцев — четыре. Поэтому только победа позволяла команде Роберто Мартинеса рассчитывать на первое место в группе.

Однако старт матча остался именно за Колумбией. Уже на первой минуте Кордоба мог открывать счет, когда пробил головой с линии штрафной площади, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. Колумбийцы действовали агрессивнее, больше контролировали мяч и выглядели намного свежее соперника.

Португалия на старте смотрелась блекло. Команда много била по воротам, но почти все удары были либо с дальней дистанции, либо блокировались защитниками, либо становились легкой добычей Варгаса. У Колумбии же снова был отличный шанс на 16-й минуте: Кордоба пробил со средней дистанции, но Кошта справился и выручил свою команду.

Первый по-настоящему опасный момент у Португалии возник только ближе к концу тайма. На 39-й минуте Бруну Фернандеш фактически расстреливал ворота с нескольких метров, но Варгас совершил феноменальный сейв. Затем Криштиану Роналду попытался эффектно пробить через себя, но удар у капитана португальцев не получился акцентированным.

Первый тайм завершился со счетом 0:0, хотя скучным его точно назвать было нельзя. За 45 минут команды нанесли 22 удара по воротам, пять из них — в створ. Игра была открытой, быстрой и почти без центра поля, но гола зрители так и не увидели.

После перерыва Колумбия снова выглядела лучше. В первые десять минут второго тайма Ариас и Лерма угрожали воротам Португалии, но Кошта поймал кураж и тащил все, что летело в створ. Именно голкипер стал главным человеком для своей команды в этом матче.

Постепенно темп игры начал падать. Замены, пауза на водопой и постоянные остановки сбили ритм, поэтому второй тайм получился менее цельным, чем первый. Португалия же после перерыва практически ничего не создала у чужих ворот. Команда Роберто Мартинеса провела откровенно слабый матч и большую часть времени просто пыталась выдержать давление соперника.

На 91-й минуте Колумбия все-таки забила. Санчес отправил мяч в сетку, и казалось, что справедливость восторжествовала: более активная и смелая команда получила заслуженную награду. Но после проверки арбитры зафиксировали офсайд. Причем офсайд из тех, которые уже стали классикой этого чемпионата мира: минимальный, буквально на несколько сантиметров.

В итоге матч завершился со счетом 0:0. Для Колумбии этот результат глобально ничего не испортил — команда сохранила первое место в группе. Но по самой игре колумбийцы точно заслуживали большего. Они были быстрее, агрессивнее и опаснее.

Португалия же оставила неоднозначное впечатление. Если команда Роберто Мартинеса будет так играть в плей-офф, рассчитывать на серьезный успех будет сложно. А вот Колумбия показала, что способна на равных, а местами и сильнее, играть против грандов мирового футбола.

ЧМ-2026 по футболу. Группа K. 3-й тур

Колумбия – Португалия – 0:0

Предупреждение: Пуэрта, 85.

Колумбия: Варгас, Ариас (Муньоз, 87), Санчес, Лукуми, Мачадо, Пуэрта, Лерма (Риос, 60), Ариас (Кинтеро, 76), Родригес (Кастаньо, 76), Кордоба (Суарес, 60), Диас.

Запасные: Гомес, Дитта, Кампас, Карраскаль, Кастаньо, Кучо, Кинтеро, Монтеро, Мохика, Муньос, Мина, Оспина, Портилья, Риос, Суарес.

Португалия: Кошта, Канселу (Далот, 46), Диаш, Вейга, Мендеш, Невеш (Невеш, 46), Витинья (Саму Кошта, 70), Нету, Фернандеш, Жоау Феликс (Леау, 70), Роналду.

Запасные: Арауху, Гуедеш, Далот, Консейсау, Леау, Невеш, Нунеш, Рамос, Са, Саму Кошта, Семеду, Силва, Силва, Тринкау, Инасиу.

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

Стадион: Hard Rock Stadium (Майами-Гарденс).