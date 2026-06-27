В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Колумбии сыграет против Португалии. Это будет прямой матч за первое место в группе.

Колумбия подходит к заключительному туру в отличном положении. После двух матчей у команды 6 очков, поэтому даже ничья позволит колумбийцам сохранить лидерство и выйти в плей-офф с первой позиции. Команда уже показала, что умеет добиваться результата, но матч против Португалии станет для нее самым серьезным испытанием на групповом этапе.

На бумаге именно португальцы выглядят фаворитами: у них более звездный состав, большой международный опыт и мощная атакующая линия. Поэтому можно ожидать, что команда с первых минут будет играть активно и искать свои шансы впереди.

Этот матч обещает получиться ярким. Обе сборные любят атаковать, обладают сильными исполнителями в передней линии и не выглядят командами, которые будут играть исключительно на удержание счета. Колумбию устроит ничья, но против Португалии слишком осторожный футбол может быть опасен.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Колумбия – Португалия, за которой можно следить на украинской версии сайта.