Колумбия – Португалия – 0:0. Молчание Роналду и отмененный гол. Видеообзор
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы K чемпионата мира 2026
28 июня сборные Колумбии и Португалии провели матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча завершилась со счетом 0:0.
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Легендарный Криштиану Роналду промолчал в этом поединке, впрочем как и другие звездные игроки обеих сборных.
На 90+1-й минуте рефери отменил гол Давинсона Санчеса – четверть стопы колумбийца попала в офсайд.
Колумбия и Португалия вышли в плей-офф мундиаля с первых двух мест, набрав 7 и 5 очков соответственно.
ЧМ-2026. Группа K
Третий тур. 28 июня
Колумбия – Португалия – 0:0
Видеообзор матча
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