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Чемпионат мира
Колумбия
28.06.2026 02:30 – FT 0 : 0
Португалия
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 05:59 | Обновлено 28 июня 2026, 06:01
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Колумбия – Португалия – 0:0. Молчание Роналду и отмененный гол. Видеообзор

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы K чемпионата мира 2026

28 июня 2026, 05:59 | Обновлено 28 июня 2026, 06:01
1634
1 Comments
Колумбия – Португалия – 0:0. Молчание Роналду и отмененный гол. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня сборные Колумбии и Португалии провели матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный Криштиану Роналду промолчал в этом поединке, впрочем как и другие звездные игроки обеих сборных.

На 90+1-й минуте рефери отменил гол Давинсона Санчеса – четверть стопы колумбийца попала в офсайд.

Колумбия и Португалия вышли в плей-офф мундиаля с первых двух мест, набрав 7 и 5 очков соответственно.

ЧМ-2026. Группа K

Третий тур. 28 июня

Колумбия – Португалия – 0:0

Видеообзор матча

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ЧМ-2026 по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Португалии по футболу видео голов и обзор Давинсон Санчес VAR офсайд (вне игры)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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На цьому чемпіонаті світу Мессі на голову "вище" від Роналдо 
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