28 июня сборные Колумбии и Португалии провели матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Легендарный Криштиану Роналду промолчал в этом поединке, впрочем как и другие звездные игроки обеих сборных.

На 90+1-й минуте рефери отменил гол Давинсона Санчеса – четверть стопы колумбийца попала в офсайд.

Колумбия и Португалия вышли в плей-офф мундиаля с первых двух мест, набрав 7 и 5 очков соответственно.

ЧМ-2026. Группа K

Третий тур. 28 июня

Колумбия – Португалия – 0:0

Видеообзор матча