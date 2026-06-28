ФОТО. Как четверть стопы в офсайде украла у Колумбии победу над Португалией
На 90+1-й минуте Давинсон Санчес поразил ворота португальцев, но гол не был засчитан
28 июня сборные Колумбии и Португалии расписали ничью со счетом 0:0 в матче 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.
На 90+1-й минуте после навеса со фланга защитник колумбийской команды Давинсон Санчес поразил ворота соперников.
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Лайнсмен сразу же поднял флаг вверх, и мяч не был засчитан. VAR также эпизод, и офсайд оказался вовсе неочевидным.
Лишь четверть стопы Санчеса попала в положение вне игры, но этого досточно, чтобы отменить гол.
Колумбия и Португалия вышли из группы в плей-офф с 1-го и 2-го места соответственно. Даже если бы колумбийцы одержали победу, Португалия все равно стала бы второй.
Днем ранее в матче Египта и Ирана на 90+3-й минуте рефери не засчитал гол Шоджа Халилзаде (Иран) – тогда полстопы Халилзаде попала в офсайд.
ФОТО. Как четверть стопы в офсайде украла у Колумбии победу над Португалией
Видеообзор матча Колумбия – Португалия (0:0)
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