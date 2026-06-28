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Чемпионат мира
28 июня 2026, 05:45 | Обновлено 28 июня 2026, 05:46
366
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ФОТО. Как четверть стопы в офсайде украла у Колумбии победу над Португалией

На 90+1-й минуте Давинсон Санчес поразил ворота португальцев, но гол не был засчитан

28 июня 2026, 05:45 | Обновлено 28 июня 2026, 05:46
366
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ФОТО. Как четверть стопы в офсайде украла у Колумбии победу над Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня сборные Колумбии и Португалии расписали ничью со счетом 0:0 в матче 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

На 90+1-й минуте после навеса со фланга защитник колумбийской команды Давинсон Санчес поразил ворота соперников.

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Лайнсмен сразу же поднял флаг вверх, и мяч не был засчитан. VAR также эпизод, и офсайд оказался вовсе неочевидным.

Лишь четверть стопы Санчеса попала в положение вне игры, но этого досточно, чтобы отменить гол.

Колумбия и Португалия вышли из группы в плей-офф с 1-го и 2-го места соответственно. Даже если бы колумбийцы одержали победу, Португалия все равно стала бы второй.

Днем ранее в матче Египта и Ирана на 90+3-й минуте рефери не засчитал гол Шоджа Халилзаде (Иран) – тогда полстопы Халилзаде попала в офсайд.

ФОТО. Как четверть стопы в офсайде украла у Колумбии победу над Португалией

Видеообзор матча Колумбия – Португалия (0:0)

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Давинсон Санчес фото офсайд (вне игры) сборная Колумбии по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Що із цього приводу скаже Ібрагімич?
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