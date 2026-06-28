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Чемпионат мира
Алжир
28.06.2026 05:00 – FT 3 : 3
Австрия
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:00 | Обновлено 28 июня 2026, 08:06
674
13

Ожидаемый компромиссный результат. Алжир и Австрия поделили очки

Команды забили по три мяча и синхронно вышли в плей-офф

28 июня 2026, 07:00 | Обновлено 28 июня 2026, 08:06
674
13 Comments
Ожидаемый компромиссный результат. Алжир и Австрия поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчетный матч был одним из двух последних матчей группового этапа. И если в параллельной игре Аргентина уже не могла опуститься ниже первого места, а Иордания – подняться выше четвертого, то здесь вариантов было несколько.

Победа любой из команд выводила ее на второе место, поражение автоматически отправляло домой, поскольку Иран обгонял бы неудачника этого матча в рейтинге третьих мест. В случае ничьей Австрия финишировала бы второй, а Алжир стал бы третьим. Но был нюанс: второе место в плей-офф выводило на Испанию, а третье – на Швейцарию. Конечно, не факт, что со швейцарцами было бы легче, но хотя бы имя соперника не давило бы. Поэтому Алжиру побеждать было невыгодно, а Австрия никак не могла одновременно стать третьей и не вылететь.

Одним словом, всех устраивала ничья, и были подозрения, что команды будут играть именно на нее. Был и интересный исторический факт – на чемпионате мира 1982 года Германия и Австрия сыграли матч с устраивавшим обе стороны счетом, из-за чего как раз пострадал Алжир.

Первые минут 25 складывалось впечатление, что все эти подозрения не напрасны и нас ждут банальные 0:0. Команды лениво перепасовывались, имитировали какие-то атаки, но все это выглядело настолько наигранно, что хотелось спать, а вместе с тем возникали то возмущение, то интерес – насколько далеко может зайти этот цирк.

И не факт, что счет 0:0 так и остался бы неизменным до конца встречи, если бы не Арнаутович. Форвард получил заброс, оказался перед вратарем и сделал все, чтобы не забить, из великолепной позиции лишь слегка поддел мяч, однако голкипер алжирцев умудрился невероятным образом пропустить.

Разумеется, тут Алжиру уже нужно было забивать, и он сразу же принялся за дело. Сначала Марез попал в штангу дальним ударом, а затем Бельгали сравнял счет – защитники Австрии «почему-то» вдвоем бросились под мнимый удар с острого угла, в результате чего Бельгали подработал мяч и пробил в ближнюю девятку.

На второй тайм тренер Австрии на всякий случай убрал с поля Арнаутовича, который к тому же получил единственное в матче предупреждение. А сама игра осталась такой же – неспешные перепасовки и вялые атаки. Но, как оказалось, команды решили, что 1:1 – это слишком банально, и срежиссировали больше голов.

Сначала они очень быстро обменялись голами ближе к середине второго тайма. На хороший удар Забитцера с линии штрафной Алжир ответил тем, что защита Австрии позволила Марезу замкнуть прострел в пустые ворота.

Дальше снова начался этот цирк, откровенно хотелось ругаться, настолько противно было на все это смотреть. Показательным стал эпизод, когда защитник австрийцев Пош шел (именно шел) по флангу, ему отдали передачу на ход так, что нужно было ускориться всего на два метра, но, очевидно, он не стал утруждать себя даже этим.

Что интересно, уже в компенсированное время возникли мысли, что никакого неспортивного подтекста здесь все-таки не было. Алжирцы имитировали атаку, австрийцы – оборону, как вдруг на 90+5-й минуте Марез включил режим настоящего футболиста, открылся на правом фланге атаки и покатил мяч в дальний угол ворот, оформив дубль. Команда праздновала этот гол так, словно выиграла чемпионат мира. Возможно, как раз представляла, что отомстила Австрии за тот самый 1982 год, ведь при таком результате в плей-офф проходил Иран.

Однако уже через минуту все подозрения вернулись. Калайджич вышел на поле и едва ли не первым же касанием сравнял счет, точно пробив головой.

Вот такая драматургия. Или режиссура. Или клоунада...

В плей-офф Австрия сыграет против Испании, Алжир встретится со Швейцарией. Что ж, поражений обеим командам в следующих матчах. А Иран отправляется домой.

ЧМ-2026 по футболу. Группа J. 3 тур

Алжир – Австрия – 3:3

Голы: Бельгали, 45, Марез, 60, 90+5 – Арнаутович, 28, Забитцер, 55, Калайджич, 90+6

Предупреждение: Арнаутович, 10

Алжир: Бенбут – Бельгали (Шерки, 71), Манди, Бенсабаини, Хаджам (Аит-Нури, 71) – Ауар, Бенталеб, МАЗа, Шайби – Марез, Гуири (Белаид, 71)

Австрия: А. Шлагер – Пош, Лингарт, Алаба (Дансо, 62), Мвене – Лаймер, Зайвальд, К. Шлагер (Ваннер, 46), Шмид (Гриллич, 46), Забитцер – Арнаутович (Грегорич, 46)

Арбитр: Ильгиз Танташев (Узбекистан)

Стадион: «Канзас-Сити» (Канзас-Сити, США)

АЛЖИР - АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 13
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Террористов из Ирана отправили домой. Это отличный результат этого матча.
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Терористичний іран їде додому. Вони більше не отримають до бюджету грошей від фіфа. Потрібно навпаки подякувати обом командам
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0
підараси
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0
Це все наслідок системи із плей-оффом 3-х місць. Якби виходили по 2 команди, а за рівності очок узагалі й рівності очок в особистих зустрічах третім критерієм бралася б загальна різниця м'ячів — такі договорнякі були би практично виключені. Надто, якщо вимкнути інтернет, аби не знати, як проходить паралельний матч )
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0
ага... розкатали нічию, ну як так можна писати заголовки? га???
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0
так і в чукрі огидно дивитись , коли деякі клуби (зоря , кривбас) здавали матчі києвським (
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