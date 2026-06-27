Алжир – Австрия. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 28 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Алжира и Австрии. Игра пройдет в Канзас-Сити (США) на поле стадиона «Канзас-Сити», начало – в 05:00 по Киеву.

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Алжир начал турнир с поражения 0:3 от Аргентины, но сумел восстановиться во втором туре и обыграл Иорданию 2:1 благодаря голам Гуири и Бенбуале. Австрия, в свою очередь, стартовала с победы над Иорданией 1:0, где решающий мяч забил Арнаутович, но во втором туре уступила Аргентине 0:2. Перед очковым матчем Алжир имеет 3 очка и третье место в группе, тогда как Австрия также набрала 3 очка, но опережает соперника по разнице мячей. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, что делает их встречу фактически решающей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Алжир – Австрия в украинской версии сайта.