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Алжир
28.06.2026 05:00 – FT 3 : 3
Австрия
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:22 | Обновлено 28 июня 2026, 08:29
629
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Алжир – Австрия – 3:3. Голевая перестрелка в Канзасе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча третьего тура группового этапа ЧМ

28 июня 2026, 07:22 | Обновлено 28 июня 2026, 08:29
629
1 Comments
Алжир – Австрия – 3:3. Голевая перестрелка в Канзасе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 28 июня, состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Сборные Алжира и Австрии встретились в матче группы J на стадионе в Канзас-Сити, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в игре на 28-й минуте открыл Марко Арнаутович, который после длинной передачи Алабы реализовал выход один на один с голкипером.

Алжир ответил голом-шедевром от Белгали, который обыграл нескольких соперников в штрафной и точным ударом сравнял счет на 45-й минуте.

Во второй раз в матче Австрию вывел вперед Марсель Забитцер, который на 55-й минуте вошел в штрафную и точно пробил в угол ворот соперника.

Ответ Алжира не заставил себя ждать – на 60-й минуте Марез замкнул прострел Ауара и снова восстановил равновесие.

В компенсированное время, казалось, все шло к ничьей. Алжир долго контролировал мяч в центре поля, но на 90+3-й минуте неожиданно ускорился, и Ауар разрезающей передачей вывел Мареза один на один с голкипером — Рияд момент не упустил.

Однако свое преимущество африканская команда не удержала. Через три минуты Грегорич после подачи Забитцера сделал скидку, а Калайджич переправил мяч в ворота.

Матч завершился со счетом 3:3, благодаря чему обе команды вышли в 1/16 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира. Группа J. 3-й тур, 28 июня

Алжир – Австрия – 3:3

Голы: Белгали, 45, Марез, 60, 90+4 – Арнаутович, 28, Забитцер, 55, Калайджич, 90+6

Видеообзор матча:

ВИДЕО! Лучший бомбардир в действии. Арнаутович отличился в воротах Алжира

ВИДЕО. Шедевр от Белгали! Алжир сравнял счет в матче с Австрией

ВИДЕО. Красивый гол от Забитцера. Австрия снова впереди

ВИДЕО. Марез замкнул прострел Ауара и восстановил равновесие

ВІДЕО. Марез в компенсированное время вывел Алжир вперед

ВІДЕО. Ничья будет! Калайджич сравнял счет в матче с Алжиром

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Саша Калайджич (Австрия), асcист Михаэль Грегорич.
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Алжир), асcист Уссем Ауа.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Алжир), асcист Уссем Ауа.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия), асcист Конрад Лаймер.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рафик Белгали (Алжир).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия), асcист Давид Алаба.
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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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надіюсь ці гнилі підараси вилетять в першому ж раунді плей офф. ці обоє ганьба футболу.
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