Камбэк ради плей-офф. Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан

В поединке группы К чемпионата мира встретились сборные Демократической Республики Конго и Узбекистана. «Леопардам», которые стартовали на мудиале с ничьи в матче против Португалии, для выхода в плей-офф нужна была только победа. Узбекистан на дебютном для себя мировом первенстве проиграл две встречи, так что шансы на путевку в 1/16 финала у «белых волков» были мизерные.

Команды начали матч в высоком темпе, действовали на встречных курсах и не задерживали мяч в центре поля. Уже на первой минуте Шомуродов отправил мяч в ворота ДР Конго, но арбитр зафиксировал оффсайд. Впрочем, вскоре Шомуродов отметился уже легальным голом: форвард из угла штрафной эффектным ударом перебросил мяч через голкипера.

Номинальные хозяева поля продолжили активно искать пути к штрафной соперников, и вскоре точный удар нанес Мбоку. Но пересмотрев видеоповтор, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны «леопардов» во время результативной атаки.

Конголезцы владели тотальным территориальным преимуществом, но опасных моментов у ворот Узбекистана не возникало. «Белые волки» уверенно справлялись с хаотичными попытками соперников что-то создать в нападении. За первый тайм «леопарды» не нанесли ни одного удара в створ ворот Узбекистана.

В начале второй половины встречи Шомуродов мог повторить свой трюк, но пробил немного выше ворот. Конголезцы продолжили биться о защитные построения соперников, без особого успеха пытаясь сравнять результат. Но узбеки сами придумали для себя проблемы. Висса сыграл на опережение в штрафной Узбекистана, а Хусанов сыграл в ногу оппонента. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, и сам Висса реализовал пенальти.

Вдохновленные успехом «леопарды» с еще большим усердием принялись искать свои шансы в атаке и добились своего. Маеле убежал за спины защитников и воспользовался вертикальной передачей партнера. А точку в матче бильярдным ударом поставил Висса, который оформил дубль в матче.

Сборная ДР Конго с камбэком одержала победу, заняла третье место в группе и вышла в 1/16 финала.

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Чемпионат мира. Группа К. 3-й тур.

ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Голы: Висса (68, пенальти; 91), Маеле (78) – Шомуродов (10)

Предупреждения: Садики (21), Мбоку (45+5), Мутуссами (62) – Хусанов (43), Насруллоев (48)

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака, Мбэмба, Туанзебе, Масуаку (Ж. Каембе, 83), Мбоку (Элия, 73), Мутуссами (Мукау, 73), Садики, Кипенга (Бонгонда, 73), Висса, Бакам.

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Урозов (Сергеев, 82), Ашурматов, Алиджанов, Мозговой (Искандеров, 82), Шукуров (Хамробеков, 59), Насруллоев, Хамдамов (Ганиев, 59), Файзуллаев (Урунов, 73), Шомуродов.

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион Atlanta Stadium (Атланта, США)

ДР КОНГО – УЗБЕКИСТАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА