Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДР Конго – Узбекистан – 3:1. Камбэк и дубль Виссы. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
ДР Конго
28.06.2026 02:30 – FT 3 : 1
Узбекистан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
28 июня 2026, 04:37 |
601
0

ДР Конго – Узбекистан – 3:1. Камбэк и дубль Виссы. Видео голов и обзор

Команда Себастьяна Десабра сумела перевернуть игру и завоевать путевку в плей-офф

28 июня 2026, 04:37 |
601
0
ДР Конго – Узбекистан – 3:1. Камбэк и дубль Виссы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборные ДР Конго одолела команду Узбекистана (3:1) в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ДР Конго в первых турах сыграла вничью с Португалией (1:1) и потерпела поражение от Колумбии (0:1). Команда Себастьяна Десабра разместилась на третьей позиции.

Сборная Узбекистана уступила дважды – колумбийцам (1:3) и португальцам (0:5). Подопечные Фабио Каннаваро не набрали ни одного очка и занимает четвертое место.

Чемпионат мира, группа K

Третий тур, 28 июня

ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Голы: Висса, 68 (пен), 90+1, Майеле, 78 – Шомуродов, 10

Видеообзор матча: (ожидается)

ВИДЕО. Шомуродов шокировал ДР Конго на десятой минуте матча ЧМ-2026

ВИДЕО. Хусанов привез пенальти, сборная Узбекистана пропустила на ЧМ-2026

ВИДЕО. Сборная ДР Конго перевернула игру с Узбекистаном и сделала счет 3:1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (ДР Конго), асcист Элия Мешак.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Фистон Майеле (ДР Конго), асcист Элия Мешак.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоан Висса (ДР Конго).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Узбекистан), асcист Акмаль Мозговой.
По теме:
ВИДЕО. Шедевр со штрафного. Как Аргентина вышла вперед в матче с Иорданией
Иордания – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Иордания – Аргентина. Текстовая трансляция матча
ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Узбекистана по футболу видео голов и обзор Эльдор Шомуродов Йоан Висса пенальти Абдукодир Хусанов
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо
Футбол | 27 июня 2026, 20:27 7
«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо
«Шансов нет, до свидания!» В Румынии сделали заявление о матче Динамо

Космеску – о матче Лиги Европы

WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
Бокс | 27 июня 2026, 08:32 0
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование

Сулейман – о решении Усика освободить пояса

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 27.06.2026, 07:32
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
Колумбия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 28.06.2026, 02:35
Колумбия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Колумбия – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Футбол | 27.06.2026, 10:00
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 3
Бокс
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
26.06.2026, 08:56 10
Футбол
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 26
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 12
Бокс
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем