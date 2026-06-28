ДР Конго – Узбекистан – 3:1. Камбэк и дубль Виссы. Видео голов и обзор
Команда Себастьяна Десабра сумела перевернуть игру и завоевать путевку в плей-офф
Сборные ДР Конго одолела команду Узбекистана (3:1) в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал в воскресенье, 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.
Местом проведения игры стал стадион «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 02:30 по киевскому времени.
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ДР Конго в первых турах сыграла вничью с Португалией (1:1) и потерпела поражение от Колумбии (0:1). Команда Себастьяна Десабра разместилась на третьей позиции.
Сборная Узбекистана уступила дважды – колумбийцам (1:3) и португальцам (0:5). Подопечные Фабио Каннаваро не набрали ни одного очка и занимает четвертое место.
Чемпионат мира, группа K
Третий тур, 28 июня
ДР Конго – Узбекистан – 3:1
Голы: Висса, 68 (пен), 90+1, Майеле, 78 – Шомуродов, 10
Видеообзор матча: (ожидается)
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ВИДЕО. Сборная ДР Конго перевернула игру с Узбекистаном и сделала счет 3:1
События матча
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