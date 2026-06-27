В воскресенье, 27 июня, состоится поединок группы К чемпионата мира, в котором встретятся сборные Демократической Республики Конго и Узбекистана. Матч пройдет в Атланте (США) на стадионе «Atlanta Stadium», игра начнется в 02:30 по киевскому времени.

Сборная ДР Конго, набрала всего одно очко, но оно для «леопардов» на вес золота, ведь они сыграли вничью с Португалией. А вот Колумбии конголезцы проиграли со счетом 0:1. Тем не менее, «леопарды» близки к выходу в плей-офф: для этого им нужно одержать победу в ближайшем матче. Сборная Узбекистана, которая дебютирует на мировом первенстве, проиграла два поедиинка. Сначала «белые волки» уступили колумбийцам (1:3), а затем – «избранным» (0:5). Узбекистан сохраняет теоретические шансы на 1/16 финала, но они уж очень незначительны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ДР Конго – Узбекистан, за которой можно следить в украинской версии сайта.