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Чемпионат мира
27 июня 2026, 19:58 | Обновлено 27 июня 2026, 19:59
63
0

ДР Конго – Узбекистан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы К чемпионата мира

27 июня 2026, 19:58 | Обновлено 27 июня 2026, 19:59
63
0
ДР Конго – Узбекистан. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 27 июня, состоится поединок группы К чемпионата мира, в котором встретятся сборные Демократической Республики Конго и Узбекистана. Матч пройдет в Атланте (США) на стадионе «Atlanta Stadium», игра начнется в 02:30 по киевскому времени.

Сборная ДР Конго, набрала всего одно очко, но оно для «леопардов» на вес золота, ведь они сыграли вничью с Португалией. А вот Колумбии конголезцы проиграли со счетом 0:1. Тем не менее, «леопарды» близки к выходу в плей-офф: для этого им нужно одержать победу в ближайшем матче. Сборная Узбекистана, которая дебютирует на мировом первенстве, проиграла два поедиинка. Сначала «белые волки» уступили колумбийцам (1:3), а затем – «избранным» (0:5). Узбекистан сохраняет теоретические шансы на 1/16 финала, но они уж очень незначительны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ДР Конго – Узбекистан, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ДР Конго
28 июня 2026 -
02:30
Узбекистан
Победа ДР Конго 1.72 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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