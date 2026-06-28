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Чемпионат мира
Иордания
28.06.2026 05:00 – FT 1 : 3
Аргентина
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:06 | Обновлено 28 июня 2026, 07:57
2394
0

Штрафной от GOAT. Месси помог Аргентине обыграть Иорданию

Команда Скалони закрыла группу с максимальным результатом

28 июня 2026, 07:06 | Обновлено 28 июня 2026, 07:57
2394
0
Штрафной от GOAT. Месси помог Аргентине обыграть Иорданию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Так сложились обстоятельства, что групповой этап чемпионата мира-2026 должны были завершить матчи в рамках группы J, каждый из которых по разным причинам уже не имел практического смысла. Хотя в случае матча в Арлингтоне мы, по крайней мере, могли говорить о том, что основанием для проведения встречи Иордании и Аргентины были исключительно спортивные результаты обеих национальных сборных.

Дебютанты мундиаля свои две стартовые игры проиграли Австрии (1:2) и Алжиру (1:3), поэтому не имели абсолютно никаких шансов на продолжение борьбы за место в плей-офф. В то же время действующие чемпионы мира у обоих этих соперников выиграли с общим счётом 5:0, благодаря чему досрочно вышли с первого места в следующий раунд. И где же здесь искать интригу?

Getty Images/Global Images Ukraine

Вот и решил Лионель Скалони, что если не в этой игре, то когда же применять массированную ротацию стартового состава. Даже Лионелю Месси места на поле с первых минут не нашлось, хотя и необходимости в присутствии суперзвезды также не было никакой. Ведь уже на 19-й минуте Аргентина смогла открыть счёт благодаря удару со штрафного в исполнении Ло Чельсо с правого фланга с близкого расстояния, когда вратарь откровенно ошибся с выбором угла для своего прыжка.

Аргентина не испытывала сопротивления на футбольном поле, поэтому продолжала атаковать и дальше, а Иордании оставалось только искать способы избежать разгрома ещё до перерыва. Но второй гол команда Джамала Селлами всё равно пропустила, и снова фактически сама забила его в свои ворота. Эр-Рашдан на 28-й минуте пытался помешать Альваресу добить мяч головой в пустые ворота, но ударил соперника ногой по лицу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пенальти впоследствии реализовал Лаутаро Мартинес ударом в левый угол, а перед нами тем временем оставалось всё меньше интриги. Хотя Иордания приберегла несколько интересных моментов на начало второго тайма, когда неожиданно отыграла один из голов благодаря Ат-Тамари, который замкнул прострел Хаддада с правого фланга. Из-за этого даже выход на поле Лионеля Месси пришлось отложить, чтобы нападающий не появлялся на фоне неудачных действий обороны своей сборной.

Впрочем, Месси есть Месси, и ему не нужно долго находиться с мячом, чтобы в итоге качественно выполнить свою работу. В конце матча Лео сам заработал для себя штрафной у чужого ворот, и сам же нанес удар в левый угол, в то время как вратарь снова переиграл сам себя расположением стенки. Но итоговый счёт вообще ни на что не влиял.

Чемпионат мира. Группа F. 3-й тур.

Иордания – Аргентина – 1:3

Голы: Ат-Тамари, 55 – Ло Чельсо, 19, Лаут. Мартинес, 31 (пен.), Месси, 80

Предупреждения: Абу Таха, 17, Аль-Араб, 64, Абу Зрайк, 90+4

Иордания: Абулейла – Абу Дахаб (Обайд, 90), Аль-Араб, Насиб – Абу Таха, Эр-Равабде, Эр-Рашдан (Джамус, 76), Хаддад – Азайзе (Ат-Тамари, 46), Ольван (Абу Зрайк, 90) – О. Аль-Фахури (Аль-Марди, 46).

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Сенеси, Отаменди, Паласиос – Ло Чельсо (Альмада, 60), Паредес, Пас (Мак Аллистер,61), Симеоне (Барко, 71) – Х. Альварес (Лопес, 82), Лаут. Мартинес (Месси, 60).

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон, США).

Удары (в створ) – 5 (1) : 13 (4)
Угловые – 2 : 6
Оффсайды – 1 : 3

ИОРДАНИЯ - АРГЕНТИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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