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Чемпионат мира
Иордания
28.06.2026 05:00 – FT 1 : 3
Аргентина
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 08:30 |
1825
0

Иордания – Аргентина – 1:3. Месси вышел и забил. Видео голов и обзор матча

Смоторите видеообзор матча 3-го тура группы K чемпионата мира 2026

28 июня 2026, 08:30 |
1825
0
Иордания – Аргентина – 1:3. Месси вышел и забил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня сборные Иордании и Аргентины провели матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе Аргентины отличились Джовани Ло Чельсо, Лаутаро Мартинес (пенальти) и Лионель Месси.

Месси появился на поле на 60-й минуте. Лео забил 6-й гол на этом мундиале и 19 на ЧМ за карьеру.

Аргентина выиграла группу K с 9 очками из 9 возможных и вышла в плей-офф с 1-го места. Иордания проиграла все три поединка и покинула ЧМ.

ЧМ-2026. Группа K

Третий тур. 28 июня

Иордания – Аргентина – 1:3

Голы: Аль-Таамари, 55 – Ло Чельсо, 19, Лаутаро Мартинес, 31 (пен.), Месси, 80

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Аль-Тамари (Иордания), асcист Ихсан Хаддад.
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Аргентина).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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