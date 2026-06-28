28 июня сборные Иордании и Аргентины провели матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев.

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Голами в составе Аргентины отличились Джовани Ло Чельсо, Лаутаро Мартинес (пенальти) и Лионель Месси.

Месси появился на поле на 60-й минуте. Лео забил 6-й гол на этом мундиале и 19 на ЧМ за карьеру.

Аргентина выиграла группу K с 9 очками из 9 возможных и вышла в плей-офф с 1-го места. Иордания проиграла все три поединка и покинула ЧМ.

ЧМ-2026. Группа K

Третий тур. 28 июня

Иордания – Аргентина – 1:3

Голы: Аль-Таамари, 55 – Ло Чельсо, 19, Лаутаро Мартинес, 31 (пен.), Месси, 80

Видеообзор матча