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  4. Таблица ЧМ. Аргентина – первая. Австрия и Алжир раскатали нужный результат
Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:05 |
375
0

Таблица ЧМ. Аргентина – первая. Австрия и Алжир раскатали нужный результат

По итогам группы J в плей-офф прошли три сборные, Иордания покинула мундаиль

28 июня 2026, 07:05 |
375
0
Таблица ЧМ. Аргентина – первая. Австрия и Алжир раскатали нужный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе J.

По итогам квартета в плей-офф вышли три сборные: Аргентина, Австрия и Алжир.

Сборная Аргентины в последнем туре с голом Лионеля Месси переиграла Иорданию со счетом 3:1. Команды Австрии и Алжира расписали ничью – 3:3.

  • Итоги группы J: Аргентина (9), Австрия (4), Алжир (4), Иордания (0).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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