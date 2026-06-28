Чемпионат мира28 июня 2026, 07:05 |
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Таблица ЧМ. Аргентина – первая. Австрия и Алжир раскатали нужный результат
По итогам группы J в плей-офф прошли три сборные, Иордания покинула мундаиль
28 июня 2026, 07:05 |
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28 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 3-го тура в группе J.
По итогам квартета в плей-офф вышли три сборные: Аргентина, Австрия и Алжир.
Сборная Аргентины в последнем туре с голом Лионеля Месси переиграла Иорданию со счетом 3:1. Команды Австрии и Алжира расписали ничью – 3:3.
- Итоги группы J: Аргентина (9), Австрия (4), Алжир (4), Иордания (0).
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