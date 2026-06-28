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Чемпионат мира
Иордания
28.06.2026 05:00 – 32 0 : 2
Аргентина
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 05:00 |
1080
0

Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы J ЧМ-2026 28 июня в 05:00

28 июня 2026, 05:00 |
1080
0
Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В ночь на 28 июня сборные Иордании и Аргентины проведут матч третьего тура группы J чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Иорданией и Аргентины в квартете J на мундиале играют команды Алжира и Австрии.

Наставник Иордании – Жамаль Селлами. Сборную Аргентины тренирует Лионель Скалони.

Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:

  • 17.06. 04:00. Аргентина – Алжир – 3:0
  • 17.06. 07:00. Австрия – Иордания – 3:1
  • 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия – 2:0
  • 23.06. 06:00. Иордания – Алжир – 1:2
  • 28.06. 05:00. Алжир – Австрия
  • 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина

Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Иордания – Аргентина
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Трансляция матча В эфире

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События матча

31’
ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Аргентина).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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