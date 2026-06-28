В ночь на 28 июня сборные Иордании и Аргентины проведут матч третьего тура группы J чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.

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Вместе с Иорданией и Аргентины в квартете J на мундиале играют команды Алжира и Австрии.

Наставник Иордании – Жамаль Селлами. Сборную Аргентины тренирует Лионель Скалони.

Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:

17.06. 04:00. Аргентина – Алжир – 3:0

– Алжир – 3:0 17.06. 07:00. Австрия – Иордания – 3:1

– Иордания – 3:1 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия – 2:0

– Австрия – 2:0 23.06. 06:00. Иордания – Алжир – 1:2

– 1:2 28.06. 05:00. Алжир – Австрия

28.06. 05:00. Иордания – Аргентина

Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.