Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы J ЧМ-2026 28 июня в 05:00
В ночь на 28 июня сборные Иордании и Аргентины проведут матч третьего тура группы J чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Иорданией и Аргентины в квартете J на мундиале играют команды Алжира и Австрии.
Наставник Иордании – Жамаль Селлами. Сборную Аргентины тренирует Лионель Скалони.
Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:
- 17.06. 04:00. Аргентина – Алжир – 3:0
- 17.06. 07:00. Австрия – Иордания – 3:1
- 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия – 2:0
- 23.06. 06:00. Иордания – Алжир – 1:2
- 28.06. 05:00. Алжир – Австрия
- 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина
Иордания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
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