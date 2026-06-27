Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора!

28 июня в 02:30 по киевскому времени на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс состоится финальный матч группы К между ее номинальными фаворитами – сборными Колумбии и Португалии. В этом поединке будет разыграна судьба первого места в квартете и, как следствие, потенциально более легкого пути по турнирной сетке плей-офф на турнире. При этом, колумбийцев устроит и ничья, а вот Португалии с Криштиану Роналду в составе необходима лишь победа, так как «европейские бразильцы» на старте мирового первенства сенсационно потеряли очки в матче против ДР Конго (1:1).

Говоря откровенно, учитывая крайне невыразительный футбол, который продемонстрировал Криштиану Роналду в поединке против конголезцев, а также тот факт, что в сборной Португалии не нашлось другого лидера, способного вырвать победу для команды в столь непростой игре, прямо сейчас довольно рискованно утверждать, что команда Роберто Мартинеса обязательно обыграет Колумбию и выйдет в плей-офф с первого места в группе. По крайней мере, так говорит здравый смысл и понимание, что последовавшая сверх уверенная победа над Узбекистаном (5:0) не является показательной с точки зрения реальной силы нынешних португальцев и голевых возможностей их звезды № 1 Криштиану Роналду.

Но так стоит говорить, если мы руководствуемся здравым смыслом и логикой. Однако прямо сейчас в сети можно найти сотни и даже тысячи постов различных людей со всего земного шара, которые искренне уверены – именно сборная Португалии станет чемпионом мира в 2026 году. Почему? Якобы так решили «сильные мира сего», и на турнире в США, Мексике и Канаде просто будет разыгран спектакль, который «узаконит» кулуарные договоренности.

Да-да, это чистой воды очередная теория заговора, в основу которой, как оказывается, легли традиционные аналитические и прогнозные суждения от известного издания The Economist.

Традиционно в конце года журналисты и эксперты The Economist выпускают спецвыпуск The World Ahead (Мир впереди), на обложке которого красуется головоломка с прогнозами на предстоящий год. На 2026-й вышло вот это:

The World Ahead 2026 offers analysis, predictions and speculation for the coming year, whatever it might bring. Read our annual issue https://t.co/fBfcWGrRO5 pic.twitter.com/Wjxj7oe5z2 — The Economist (@TheEconomist) November 16, 2025

Простой, пускай и внимательный, анализ сетевой активности пользователей по всему миру показывает, что на планете найдется огромное количество людей, верящих в своего рода конспирологию головоломки-прогноза от The Economist. В частности, последователи теорий заговора полагают, что миром управляет династия Ротшильдов, а изображенные на головоломке события или персоналии – это своего рода «сигнал» от них всему остальному населению планеты на предмет того, чего ждать и к чему готовится в очередном году.

Любопытно, что как минимум порой интерпретация подобного рода головоломок от The Economist действительно наталкивает на мысль о том, что издание могло что-то знать или обладает чрезвычайным даром предвидения. Например, на обложке с прогнозом на 2019 год были изображены четыре всадника Апокалипсиса, держащие путь из Китая. На тот момент как-либо растолковать подобное было не так и просто, но впоследствии многие восприняли это как преждевременный сигнал о начале пандемии Covid-19, первые очаги которой были зафиксированы именно в Поднебесной.

Пользуясь подобными совпадениями (или все-таки достоверной и заблаговременно полученной информацией?) конспирологи продолжают активно и ежегодно интерпретировать ребусы от The Economist. В частности, что касается исхода соревновательного процесса на ЧМ-2026, то по поводу него на последней обложке журнала также нашли явное «послание».

В правом нижнем углу коллажа от The Economist помещен футболист, который замахивается для удара по планете, которая изображена в форме огромного мяча. В этом игроке почитатели теории заговоров «рассмотрели» образ Криштиану Роналду. Игрок действительно может смахивать на лидера сборной Португалии цветом кожи, а также тем, что одет в форму красного цвета, которая является основной для «европейских бразильцев».

Идя в своих рассуждениях и теориях дальше, конспирологи вспоминают встречу, которую Криштиану Роналду провел с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в ноябре минувшего года. Во время общения глава американского государства вручил португальскому футболисту символический ключ, что лишь утвердило в убеждениях сторонников теории заговора о том, что судьба победителя ЧМ-2026 предрешена заранее. Якобы Трамп, который оказался в центре «пророческой головоломки» от The Economist на 2026 год, передал Роналду своего рода «послание от элит», благодаря которому Криштиану сможет рассчитывать на феноменально яркое завершение карьеры и первый для Португалии титул чемпионов мира.

По сути, это вся серьезная часть «аргументации» в пользу версии о том, что сборная Португалии обязательно выиграет ЧМ-2026, основанная на прогнозах от The Economist. Точнее, само издание всячески дистанцируется от подобных разговоров и выводов, так как их делают исключительно сторонние наблюдатели, а также различные блогеры, стремящиеся к максимальному хайпу и росту собственной популярности.

Редакция The Economist, в свою очередь, настаивает, что никаких «тайных» победителей ЧМ-2026 не называла, в качестве прогноза вообще предоставила математическую модель от экономиста Йоахима Клемента, которая показывает, что сильнейшей командой планеты на мундиале в текущем году станет сборная Нидерландов, которая в финале обыграет… Португалию! Что не менее интересно, начиная с 2014 года Клемент безошибочно угадывал всех трех последних чемпионов мира: сперва он делал ставку на Германию, затем – на Францию, а еще до начала мундиаля в Катаре в 2022-м определил в чемпионы Аргентину.

Как видим, «головоломка-прогноз» в трактовке конспирологов и строгий расчет, основанный на математической модели, от The Economist разнятся, хотя в обоих случаях нельзя не отмечать тот факт, что как минимум в финале сборная Португалии должна оказаться.

Что ж, посмотрим, насколько сильна эта команда уже в ночь с субботы на воскресенье – в поединке с Колумбией…