Разгромная победа США, Пищур перешел в Жирону, успех волейболистов в ЛН

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 июня.

1A. Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?

Матч группы D между Австралией и Турцией состоится в ночь с 13 на 14 июня

1B. Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие

Команды Канады и Боснии разошлись миром в стартовом поединке

2A. Дебютный разгром на мундиале. США одержали победу над Парагваем

Команда Почеттино забила четыре мяча в ворота гуарани

2B. ФОТО. Сборная США разгромила Парагвай в матче стартового тура ЧМ-2026

У хозяев поля дублем отметился Фоларин Балогун, форвард Монако

3A. Джокер спас. Босния и Герцеговина упустила победу над Канадой

Команды победителя не определили в стартовом туре ЧМ-2026

3B. ФОТО. Обмен ударами. Канада и Босния разошлись миром на старте ЧМ-2026

На гол Йово Лукича для гостей у канадцев ответил Кайл Ларин

4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинского форварда

Александр Пищур присоединился к каталонскому клубу

5. ОФИЦИАЛЬНО. Рух остался без главного тренера после отказа играть в УПЛ

Весь тренерский штаб Ивана Федыка покинул команду

6. Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций по волейболу

Сине-желтые одержали крайне важную победу

7A. Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Дарья в двух сетах уступила Робин Монтгомери и не сумела выйти в полуфинал

7B. Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе

Даяна не сумела одолеть Айлу Томлянович и покинула турнир в Нидерландах

8. Юлиан Бойко разгромил китайца и вышел в 3-й раунд квалификации China Open

Украинский снукерист в Лестере обыграл Чжан Яня со счетом 6:1

9A. Фьюри и Холл будут драться в выставочном трэшевом шоу. Что это за бой?

Ради чего этот поединок и как он стал возможным

9B. Перейра дебютирует в тяжелом весе. Охота за третьим поясом UFC началась

Получится ли у Алекса продолжить невероятную историю?

10A. Месси, Роналду и 43-летний шотландец. Сборная ветеранов ЧМ-2026

Символическая команда из старейших футболистов, которые сыграют на мундиале

10B. ЧМ-2026. Группа К: Криш, Хамес, Эбола, абсолютные дебютанты

В этом квартете сыграют Португалия, Колумбия, ДР Конго, Узбекистан