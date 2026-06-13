Разгромная победа США, Пищур перешел в Жирону, успех волейболистов в ЛН
Главные новости за 12 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 июня.
1A. Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Матч группы D между Австралией и Турцией состоится в ночь с 13 на 14 июня
1B. Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Команды Канады и Боснии разошлись миром в стартовом поединке
2A. Дебютный разгром на мундиале. США одержали победу над Парагваем
Команда Почеттино забила четыре мяча в ворота гуарани
2B. ФОТО. Сборная США разгромила Парагвай в матче стартового тура ЧМ-2026
У хозяев поля дублем отметился Фоларин Балогун, форвард Монако
3A. Джокер спас. Босния и Герцеговина упустила победу над Канадой
Команды победителя не определили в стартовом туре ЧМ-2026
3B. ФОТО. Обмен ударами. Канада и Босния разошлись миром на старте ЧМ-2026
На гол Йово Лукича для гостей у канадцев ответил Кайл Ларин
4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинского форварда
Александр Пищур присоединился к каталонскому клубу
5. ОФИЦИАЛЬНО. Рух остался без главного тренера после отказа играть в УПЛ
Весь тренерский штаб Ивана Федыка покинул команду
6. Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций по волейболу
Сине-желтые одержали крайне важную победу
7A. Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Дарья в двух сетах уступила Робин Монтгомери и не сумела выйти в полуфинал
7B. Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Даяна не сумела одолеть Айлу Томлянович и покинула турнир в Нидерландах
8. Юлиан Бойко разгромил китайца и вышел в 3-й раунд квалификации China Open
Украинский снукерист в Лестере обыграл Чжан Яня со счетом 6:1
9A. Фьюри и Холл будут драться в выставочном трэшевом шоу. Что это за бой?
Ради чего этот поединок и как он стал возможным
9B. Перейра дебютирует в тяжелом весе. Охота за третьим поясом UFC началась
Получится ли у Алекса продолжить невероятную историю?
10A. Месси, Роналду и 43-летний шотландец. Сборная ветеранов ЧМ-2026
Символическая команда из старейших футболистов, которые сыграют на мундиале
10B. ЧМ-2026. Группа К: Криш, Хамес, Эбола, абсолютные дебютанты
В этом квартете сыграют Португалия, Колумбия, ДР Конго, Узбекистан
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