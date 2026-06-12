ФОТО. Обмен ударами. Канада и Босния разошлись миром на старте ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 стартовал для сборной Канады домашним матчем против Боснии и Герцеговины.

Поединок 1-го тура группового этапа прошел в канадском Торонто на стадионе BMO Field.

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Канадская и боснийская команды в стартовом матче группы сыграли вничью со счетом 1:1.

Первый гол в матче после подачи с углового на 21-й минуте ударом головой забил Йово Лукич после ассиста Сеада Колашинаца.

Канада сравняла счет во втором тайме благодаря голу Кайла Ларина, которому отдал голевую передачу Промис Дэвид (78 мин).

Ворота боснийской команды защищал Никола Василь, экс-голкипер луганской Зари (2019–2021).

Турнирное положение: Канада, Босния и Герцеговина (по 1 очку), Швейцария, Катар (по 0).

Чемпионат мира 2026 по футболу

Группа B. 1-й тур, 12 июня 2026. Торонто (Канада). BMO Field

22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Кайл Ларин, 78 – Йово Лукич, 21

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Йово Лукич, 21 мин

ГОЛ! 1:1. Кайл Ларин, 78 мин

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