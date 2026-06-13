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Чемпионат мира
13 июня 2026, 00:17 | Обновлено 13 июня 2026, 01:03
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Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие

Команды Канады и Боснии разошлись миром в стартовом поединке

13 июня 2026, 00:17 | Обновлено 13 июня 2026, 01:03
511
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Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 12 июня в канадском Торонто на стадионе BMO Field состоялся стартовый матч группы B чемпионата мира 2026.

Сборная Канады в домашнем матче ЧМ-2026 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На гол Йово Лукича в первом тайме для гостей у канадцев после перерыва ответил Кайл Ларин.

Канада и Босния набрали по стартовому баллу на групповом этапе чемпионата мира 2026 в группе B.

Турнирное положение: Канада, Босния и Герцеговина (по 1 очку), Швейцария, Катар (по 0).

В другом матче 1-го тура группы B встретятся Катар и Швейцария (13 июня в 22:00 по киевскому времени).

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Группа B. 1-й тур, 12 июня 2026. Торонто (Канада). BMO Field

22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Кайл Ларин, 78 – Йово Лукич, 21

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Зіграний поки один єдиний матч і тут двовладдя
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