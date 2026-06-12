ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Александр Пищур присоединился к каталонскому клубу
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании контракта с украинским нападающим венгерского «Дьёра» Александром Пищуром.
Отмечается, что контракт 21-летнего футболиста с «красно-белыми» будет действовать до лета 2031 года.
В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.
В прошлом сезоне «Жирона» набрала 41 очко в 38 матчах Ла Лиги и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.
Ранее «Жирона» определилась с ценой на Виктора Цыганкова.
👋 BENVINGUT OLEKSANDRhttps://t.co/pTcs5yHoHJ pic.twitter.com/WuAAQET6MU— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2026
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