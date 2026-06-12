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Испания
12 июня 2026, 11:08 |
1171
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ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца

Александр Пищур присоединился к каталонскому клубу

12 июня 2026, 11:08 |
1171
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ФК Жирона. Александр Пищур
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Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании контракта с украинским нападающим венгерского «Дьёра» Александром Пищуром.

Отмечается, что контракт 21-летнего футболиста с «красно-белыми» будет действовать до лета 2031 года.

В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

В прошлом сезоне «Жирона» набрала 41 очко в 38 матчах Ла Лиги и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.

Ранее «Жирона» определилась с ценой на Виктора Цыганкова.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
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Комментарии 2
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Даже не знаю, что такого в нем увидели.
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Шо попало. Дуже слабкий нап
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