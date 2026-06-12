Месси, Роналду и 43-летний шотландец. Сборная ветеранов ЧМ-2026

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Блогер Sport.ua Игорь Явкин собрал символическую сборную ветеранов чемпионата мира-2026.

Голкипер. Крейг Гордон (43 года, Шотландия)

40-летние Гильермо Очоа и Мануэль Нойер не попали в символическую команду именно из-за старейшего игрока будущего ЧМ. Шотландец начал профессиональную карьеру в 2001 году, когда чуть ли не половина футболистов мундиаля-2026 еще не родились. Гордон 5 раз выигрывал чемпионат Шотландии с «Селтиком», на сезон заглянул в АПЛ в составе «Сандерленда», а начинал и заканчивает в «Хартсе». Примечательно, что еще 5 лет назад после перехода в вылетевший из Премьершипа «Хартс» казалось, что Крейг проведет последний сезон. Однако в 2021-м команда вернулась в шотландскую элиту, а в 2022-м голкипер был признан Игроком года в родной стране. В прошлом сезоне «Хартс» в последнем туре упустил возможность стать чемпионом, проиграв «Селтику» – 1:3.

Самое интересное, что в Северную Америку Гордон летит не как статист. Он сыграл в 2-х из 6-ти матчей отбора, поэтому еще большой вопрос, кто будет основным №1 сборной Шотландии.

Правый защитник. Юто Нагатомо (39 лет, Япония)

Getty Images/Global Images Ukraine. Юто Нагамото

Социальные сети облетела реакция латераля на вызов в сборную. Это будет 5-й чемпионат мира в карьере игрока. Особо представлять Юто не имеет смысла. Европейские болельщики хорошо помнят его по выступлениям за «Интер», «Марсель» и «Галатасарай». На ЧМ Нагатомо может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду (сейчас – 145).

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Центрбеки. Николас Отаменди (38 лет, Аргентина) – Майкл Бокселл (37 лет, Новая Зеландия)

Футболисты с совершенно разной карьерой. Отаменди – действующий чемпион мира, дважды чемпион АПЛ, 4-кратный чемпион Португалии, дважды победитель Копа Америка и победитель Лиги Европы.

Бокселл – чемпион любительской и профессиональной лиг Новой Зеландии, дважды обладатель Кубка Южной Африки, обладатель Кубка Океании.

Николас недавно вернулся в «Ривер Плейт», Майкл ждет активации опции пролонгации контракта с американской «Миннесотой». Для Отаменди 4-й чемпионат мира, для Бокселла – 1-й.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

Левый защитник. Стопира (38 лет, Кабо-Верде)

Про Янике дос Сантоса Тавареса вряд ли многие болельщики вообще что-то слышали. Вернее, знали наверняка только ценители венгерского футбола, ведь латераль вместе с «Фехерваром» дважды был чемпионом страны и выигрывал Кубок. Однако недавно Стопира, получивший это прозвище в честь бывшего нападающего сборной Франции Янника Стопиры, совершил невероятную сенсацию – выиграл с перволиговым «Торренсе» Кубок Португалии. Интересно, что у защитника венгерское гражданство, которое он принял в 2019 году.

Центральный полузащитник. Аксель Витсель (37 лет, Бельгия)

Возвращаемся к тем, кого можно особенно не представлять. Несмотря на вылет из Ла Лиги вместе с «Жироной», Витсель остается игроком обоймы сборной Бельгии. Известен по выступлениям за «Бенфику», «Боруссию» (Дортмунд), «Атлетико» (Мадрид) и еще один клуб с болот. Аксель едет на свой четвёртый чемпионат мира подряд.

Центральный полузащитник. Лука Модрич (40 лет, Хорватия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич (№ 10)

Обладатель Золотого мяча выиграл все, что можно, в составе «Реала». Капитан сборной Хорватии и абсолютная легенда футбола. Для Модрича это будет 5-й мундиаль (1-й был 20 лет назад в 2006-м). Наверное, был бы 6-м, но в 2010-м хорваты на турнир не попали.

Центральный полузащитник. Альберто Кинтеро (38 лет, Панама)

Капитан и лидер сборной Панамы, который за карьеру сменил 12 клубов. Поиграл в низших дивизионах Испании, Колумбии, Мексики, США и Перу. Сейчас выступает на родине. Для Кинтеро это дебютный ЧМ, ведь в преддверии мундиаля-2018 он сломал ногу в товарищеской игре против Норвегии.

Вингеры. Лионель Месси (38 лет, Аргентина) – Криштиану Роналду (41 год, Португалия)

Лучшие футболисты XXI века. Рекордсмены бомбардирских зачетов. Легенды, продолжающие переписывать историю спорта. Идолы миллионов, противостояние которых выходило за рамки футбола. Едут, вероятнее всего, на свой последний чемпионат мира, где будут одними из главных звезд, лидеров и капитанов своих сборных.

Центрфорвард. Эдин Джеко (40 лет, Босния и Герцеговина)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

В 40-летнем возрасте помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу и Боснии выйти на чемпионат мира. Эдин почти всюду, где играл, был полезной фигурой, забивал важные мячи. Не провалился ни в одном клубе, хотя отнюдь не всегда был выбором №1 на позицию. Наверное, яркий пример того, почему мы любим чемпионат мира. Ведь он не только о Месси, Роналду и Модриче, он еще и о Гордоне, Кинтеро и Эдине Джеко.

Тренер: Дик Адвокат (78, Кюрасао)

Из-за семейных обстоятельств нидерландский специалист покинул команду весной. Однако игроки сборной очень просили его вернуться, и Федерации удалось уговорить Адвоката снова возглавить «Синюю семью». Дик станет самым старшим главным тренером в истории чемпионатов мира по футболу.

Игорь ЯВКИН

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