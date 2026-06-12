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  4. Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе
WTA
12 июня 2026, 18:42 | Обновлено 12 июня 2026, 18:45
406
11

Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Дарья в двух сетах уступила Робин Монтгомери и не сумела выйти в полуфинал

12 июня 2026, 18:42 | Обновлено 12 июня 2026, 18:45
406
11 Comments
Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила Робин Монтгомери (США, WTA 484) за 1 час и 16 минут.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) – Робин Монтгомери (США) [Q] – 4:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц на уровне Тура и третье, если учитывать юниорские соревнования. В 2018 году Дарья одолела Робин в квалификации US Open, а в 2019 выиграла у нее в 1/8 финала Уимблдона.

Снигур в Хертогенбосе успела переиграть Паулу Бадосу и Панну Удварди. Для Дарьи это был третий четвертьфинал на уровне Тура и первый на траве.

Монтгомери в полуфинале поборется либо с Кэти Макнелли, либо с Айлой Томлянович.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Ось чому треба змалечку відшліфовувати подачу. Монтгомері ніяка в
розіграшах, але свої гейми за рахунок потужної і точної подачі брала, а
чужі - за рахунок помилок суперниці. Все настільки просто
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+1
Чутки, що в Дар'ї нарешті почало щось виходити, виявилися дещо перебільшеними. Навіть за слабкої подачі гравчинь рівня Монтгомері вона повинна проходити на улюбленій траві за рахунок техніки. 
На ейсах Робін може і до фіналу дійти, але не далі Крейчиковой.
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0
Подивився склад на WTA-500 в Берліні - жодної тенісистки з топ-30...Ізі-пізі. а з наших тільки Калініна, яка зараз в жахливій формі... та і трава це точно не її покриття
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0
По суті програш стався по причині чудової подачі Робін, її шаленим ейсам, кількість яких , здається, статистика трохи применшила. Бо в розіграшах, коли вдавалось відповісти на першу подачу суперниці, Дарія виглядала дещо краще за американку.
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0
Та говорили ж вчора: Робін не така вже й проста тенісистка, важко буде! Так і сталося.
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0
Щось для українських тенісисток поки трава не задалась .
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0
Чудова гра американки (14 ейсів -це щось) і абсолютно безвольна гра Снігур. Ми вже звикли , так -що нічого страшного. А між ними 400 міст рейтингу.
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0
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Вона не тільки королева трави ,а загалом королева,от подивіться грунт не хоче грати бо треба терпіти і бігати ,а для королеви це не годиться ,а ще королева дуже багато досягла в тенісі і тому це для неї останній турнір перед шоломом .
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