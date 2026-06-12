Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Дарья в двух сетах уступила Робин Монтгомери и не сумела выйти в полуфинал
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила Робин Монтгомери (США, WTA 484) за 1 час и 16 минут.
WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Робин Монтгомери (США) [Q] – 4:6, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц на уровне Тура и третье, если учитывать юниорские соревнования. В 2018 году Дарья одолела Робин в квалификации US Open, а в 2019 выиграла у нее в 1/8 финала Уимблдона.
Снигур в Хертогенбосе успела переиграть Паулу Бадосу и Панну Удварди. Для Дарьи это был третий четвертьфинал на уровне Тура и первый на траве.
Монтгомери в полуфинале поборется либо с Кэти Макнелли, либо с Айлой Томлянович.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» одержали крайне важную победу
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике
розіграшах, але свої гейми за рахунок потужної і точної подачі брала, а
чужі - за рахунок помилок суперниці. Все настільки просто
На ейсах Робін може і до фіналу дійти, але не далі Крейчиковой.