Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?

В ночь с 12 на 13 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными США и Парагвая.

Встреча на арене SoFi Stadium в Инглвуде завершилась уверенной победой американцев (4:1).

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Для хозяев поля голы забили Дамиана Бобадилья (автогол), Фоларин Балогун (дубль), Джованни Рейна. Гол престижа для команды Парагвая провел Маурисио.

Сборная США успешно стартовала на домашнем мундиале и набрала три очка. После стартового тура американцы возглавили группу D, а Парагвай пока остался без набранных очков.

Другой матч 1-го тура в группе D между Австралией и Турцией состоится в ночь с 13 на 14 июня.

Турнирная таблица:

США – 3 очка (мячи 4:1), Турция, Австралия – 0 очков (еще не стартовали), Парагвай – 0 очков (мячи 1:4)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

США – 98%, Турция – 82%, Австралия – 48%, Парагвай – 37%

Дальнейшее расписание матчей группы D:

13 июня. Австралия – Турция

19 июня. США – Австралия, Турция – Парагвай

25 июня. Турция – США, Парагвай – Австралия

Чемпионат мира 2026

Группа D. 1-й тур, 13 июня 2026. Инглвуд (США). SoFi Stadium

04:00. США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

Видео голов и обзор матча

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