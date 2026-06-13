Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Матч группы D между Австралией и Турцией состоится в ночь с 13 на 14 июня
В ночь с 12 на 13 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными США и Парагвая.
Встреча на арене SoFi Stadium в Инглвуде завершилась уверенной победой американцев (4:1).
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Для хозяев поля голы забили Дамиана Бобадилья (автогол), Фоларин Балогун (дубль), Джованни Рейна. Гол престижа для команды Парагвая провел Маурисио.
Сборная США успешно стартовала на домашнем мундиале и набрала три очка. После стартового тура американцы возглавили группу D, а Парагвай пока остался без набранных очков.
Другой матч 1-го тура в группе D между Австралией и Турцией состоится в ночь с 13 на 14 июня.
Турнирная таблица:
- США – 3 очка (мячи 4:1), Турция, Австралия – 0 очков (еще не стартовали), Парагвай – 0 очков (мячи 1:4)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- США – 98%, Турция – 82%, Австралия – 48%, Парагвай – 37%
Дальнейшее расписание матчей группы D:
- 13 июня. Австралия – Турция
- 19 июня. США – Австралия, Турция – Парагвай
- 25 июня. Турция – США, Парагвай – Австралия
Чемпионат мира 2026
Группа D. 1-й тур, 13 июня 2026. Инглвуд (США). SoFi Stadium
04:00. США – Парагвай – 4:1
Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73
Видео голов и обзор матча
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