Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Чемпионат мира
13 июня 2026, 10:05 | Обновлено 13 июня 2026, 10:13
163
0

Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?

Матч группы D между Австралией и Турцией состоится в ночь с 13 на 14 июня

13 июня 2026, 10:05 | Обновлено 13 июня 2026, 10:13
163
0
Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь с 12 на 13 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 между сборными США и Парагвая.

Встреча на арене SoFi Stadium в Инглвуде завершилась уверенной победой американцев (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для хозяев поля голы забили Дамиана Бобадилья (автогол), Фоларин Балогун (дубль), Джованни Рейна. Гол престижа для команды Парагвая провел Маурисио.

Сборная США успешно стартовала на домашнем мундиале и набрала три очка. После стартового тура американцы возглавили группу D, а Парагвай пока остался без набранных очков.

Другой матч 1-го тура в группе D между Австралией и Турцией состоится в ночь с 13 на 14 июня.

Турнирная таблица:

  • США – 3 очка (мячи 4:1), Турция, Австралия – 0 очков (еще не стартовали), Парагвай – 0 очков (мячи 1:4)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • США – 98%, Турция – 82%, Австралия – 48%, Парагвай – 37%

Дальнейшее расписание матчей группы D:

  • 13 июня. Австралия – Турция
  • 19 июня. США – Австралия, Турция – Парагвай
  • 25 июня. Турция – США, Парагвай – Австралия

Чемпионат мира 2026

Группа D. 1-й тур, 13 июня 2026. Инглвуд (США). SoFi Stadium

04:00. США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

Видео голов и обзор матча

Инфографика

По теме:
ФОТО. Назван лучший игрок в матче США с Парагваем. Он оформил дубль
ФОТО. Сборная США разгромила Парагвай в матче стартового тура ЧМ-2026
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гаити – Шотландия
фото сборная Парагвая по футболу сборная США по футболу автогол Кристиан Пулишич видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Джованни Рейна Фоларин Балогун Хулио Энсисо Малик Тилльман статистические расклады выбор редакции сборная Турции по футболу сборная Австралии по футболу эксклюзив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палкин о переходе Караваева: «Украли у Динамо? Это полный бред»
Футбол | 13 июня 2026, 03:55 5
Палкин о переходе Караваева: «Украли у Динамо? Это полный бред»
Палкин о переходе Караваева: «Украли у Динамо? Это полный бред»

Гендиректор Шахтера рассказал о громком переходе

Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 13 июня 2026, 08:40 6
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину

Эрик Рамирес заявил, что поддерживает связь с киевлянами

ФОТО. Футболист Динамо показал свою роскошную свадьбу
Футбол | 13.06.2026, 08:30
ФОТО. Футболист Динамо показал свою роскошную свадьбу
ФОТО. Футболист Динамо показал свою роскошную свадьбу
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Футбол | 12.06.2026, 09:45
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Футбол | 13.06.2026, 00:11
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 11
Футбол
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 25
Футбол
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 13
Футбол
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 11
Футбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
11.06.2026, 13:55 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем