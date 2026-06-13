ФОТО. Сборная США разгромила Парагвай в матче стартового тура ЧМ-2026

В ночь с 12 на 13 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными США и Парагвая.

Поединок прошел на арене SoFi Stadium в Инглвуде и завершился уверенной победой американской команды со счетом 4:1.

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Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте благодаря автоголу Дамиана Бобадильи. Вскоре сборная США забила во второй раз, на 31-й минуте отличился Фоларин Балогун после передачи Кристиана Пулишича. Перед перерывом форвард Монако оформил дубль, воспользовавшись ассистом Малика Тилльмана.

Во втором тайме парагвайцы забили гол престижа. На 73-й минуте Маурисио, вышедший со скамейки запасных, сократил отставание после передачи Хулио Энсисо. Однако последнее слово осталось за американцами. В компенсированное время Джованни Рейна установил окончательный счет (4:1), результативной передачей отметился Алекс Фримен.

Сборная США успешно стартовала на домашнем мундиале и набрала три очка. После стартового тура американцы возглавили группу D, а Парагвай пока остался без набранных очков. В этом квартете также сыграют сборные Турции и Австралии.

Чемпионат мира 2026

Группа D. 1-й тур, 13 июня 2026. Инглвуд (США). SoFi Stadium

04:00. США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

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