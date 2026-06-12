ЧМ-2026. Группа К: Криш, Хамес, эбола, абсолютные дебютанты

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с командами, вышедшими на Мундиаль. В этот раз – представители квартета К. С явным фаворитом, абсолютным дебютантом, почти дебютантом и практически «желто-синими».

ДР КОНГО

Если судить формально, то для этой сборной предстоящий мировой футбольный форум будет премьерным. Но если не быть форменным буквоедом, тогда стоит отметить, что в уже очень далеком 1974 году конголезцы выступали на чемпионате мира. Правда, тогда их страна называлась иначе – Заир.

52 года назад сборной Заира откровенно не повезло. Не повезло с соперниками по группе. Бразилия, Шотландия, Югославия. У кого там можно было выиграть робким дебютантам ЧМ?

Да ни у кого. Три ожидаемых поражения, последнее место в группе. Если тогдашние конголезцы чем-то и запомнились на том Мундиале, так это, в первую очередь, позорным разгромом от югославов – аж 0:9. В двух остальных матчах они пропустили еще пять мячей. В общем, покинули турнир с удручающей разницей забитых и пропущенных мячей 0:14.

На «американский» чемпионат мира сборная ДР Конго пробивалась сложно и долго. Сначала в отборочной группе с шестью командами конголезцы заняли второе место, уступив пальму первенства Сенегалу. Уступив в очень конкурентной борьбе. Более того, сборная ДР Конго имела отличные шансы выиграть группу, но, проиграв в домашнем очном матче сенегальцам, оказалась второй. И отправилась в плей-офф. А там все было «на тоненького».

В полуфинале плей-офф конголезцы минимально одолели сборную Камеруна, забив уже в компенсированное время. А в финале они встретились с еще более грозным оппонентом – Нигерией.

Основное время завершилось вничью 1:1, и лишь в серии пенальти определился победитель. Победителем стала ДР Конго.

Однако после того матча наставник нигерийцев Эрик Шелль обвинил соперников в колдовстве. Дескать, мы перед игрой тщательно тренировали пенальти, но во время пенальтийной серии один человек из тренерского штаба соперников совершал ритуал вуду, чем помешал Нигерии победить.

Так или иначе, в решающий раунд стыков вышли конголезцы, где обыграли сборную Ямайки в овертайме и завоевали путевку на Мундиаль.

Однако на этом злоключения этой сборной не закончились. Недавно в ДР Конго вспыхнул вирус эбола, унесший жизни больше ста человек. Власти США настоятельно требуют, чтобы вся футбольная делегация ДР Конго прошла трехнедельный период изоляции в специальном режиме, иначе ей будет отказано во въезде в США…

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборную из самого сердца Африки возглавляет относительно молодой французский специалист Себастьен Десабр. Ему 49 лет. Существенных достижений в его тренерской карьере пока что нет.

Зато география его творческих поисков – обширна.

До работы со сборной ДР Конго Себастьен успел поработать в еще одной африканской сборной – Уганды, а также в клубах Алжира, Марокко, Египта, Туниса и второго дивизиона Франции.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что сборная ДР Конго пробилась на Мундиаль впервые за более чем 50 лет, в ее составе есть три-четыре игрока, которые очень высоко котируются в клубном европейском футболе. В этой связи в первую очередь нужно отметить форварда Йоана Виссу, защищающего цвета английского «Ньюкасла».

До «Ньюкасла» Висса был одноклубником нашего Егора Ярмолюка по «Брентфорду». В минувшее летнее межсезонье «сороки» отстегнули за этого нападающего 60 миллионов евро.

Однако заблистать на новом месте Виссе не удалось. Причиной стала серьезная травма, полученная в лагере сборной. Лишь в начале нынешнего года Йоан восстановился от повреждения. Но пробиться в основу «Ньюкасла» он все равно не смог, довольствуясь ролью игрока ротации. Однако в национальной сборной он незаменимый.

Заявка

Вратари: Лионель Мпаси («Гавр»), Тимоти Фаюлу («Ноа»), Маттье Эполо («Стандард»)

Защитники: Шансель Мбемба («Лилль»), Артур Масуаку («Ланс»), Жедеон Калулу («Арис»), Жорис Каембе («Генк»), Дилан Батубинсика (АЕЛ), Аксель Туанзебе («Бернли»), Аарон Ван Биссака («Вест Хэм»), Роки Бушири («Хиберниан»), Стив Капуади («Видзев»)

Полузащитники: Мешак Элиа («Аланьяспор»), Самуэль Мутуссами («Атромитос»), Эдо Каембе («Уотфорд»), Тео Бонгонда («спартак»), Шарль Пикель («Эспаньол»), Гаэль Какута (АЕЛ), Ноа Садики («Сандерленд»), Натаниэль Мбуку («Монпелье»), Нгалайель Мукау («Лилль»), Брайян Сипенга («Кастельон»)

Нападающие: Седрик Бакамбу («Бетис»), Фистон Маеле («Пирамидс»), Йоан Висса («Ньюкасл Юнайтед»), Симон Банза («Аль-Джазира»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Португалия – ДР Конго (20.00 по киевскому времени, «Эн-ар-джи», Хьюстон)

24 июня

Колумбия – ДР Конго (05.00 по киевскому времени, «Акрон», Сапопан)

28 июня

ДР Конго – Узбекистан (02.30 по киевскому времени, «Мерседес-Бенц», Атланта)

Прогноз на групповой этап: третье место.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

КОЛУМБИЯ

На свой очередной чемпионат мира колумбийцы вышли без особых проблем. Точнее, вообще без проблем. Практически на протяжении всего отборочного цикла «желто-синие» (с примесью красного) не выпадали из лидирующей группы.

В итоге подопечные Нестора Лоренсо заняли высокое третье место, уступив лишь признанному фавориту, чемпиону мира и Латинской Америки – сборной Аргентины, а также главной сенсации отбора – сборной Эквадора.

Зато Колумбия оказалась выше в квалификации двух мировых грандов – Бразилии и Уругвая.

Предстоящий мировой футбольный форум станет для колумбийцев шестым по счету. Сейчас они вроде бы как на слуху в контексте участия на Мундиалях, хотя до ЧМ-1990 Колумбия лишь раз участвовала в главном футбольном событии четырехлетия – в 1962 году.

Далее, то есть, с 1990 года, колумбийцы три раза подряд ездили на Мундиаль. Затем снова затишье. И всплеск на ЧМ-2014.

Именно тот бразильский Мундиаль стал для сборной Колумбии самым успешным в ее истории. Тогда команда пробилась в четвертьфинал, где уступила хозяевам.



Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Колумбийцев возглавляет аргентинский специалист Нестор Лоренсо. В свое время он был неплохим защитником. Защищал цвета нескольких известных клубов на Родине, а за рубежом поиграл в Италии и Англии.

На ЧМ-1990 Лоренсо со сборной Аргентины стал вице-чемпионом мира, сыграв в финале против сборной ФРН.

Поработал он и тренером в своей национальной команде. Но не главным, а ассистентом.

Возглавлял клубные команды из Испании, Мексики и Перу.

Нынешний его «заход» в сборную Колумбии – уже второй по счету. В свою первую попытку Лоренсо возглавлял колумбийцев с 2012 по 2017 год.

Второй раз Нестор возглавил сборную Колумбии в 2022 году. Именно на его второй приход в эту команду приходится его главное тренерское достижение. На Копа Америка 2024 года сборная Колумбии под руководством Лоренсо стала вице-чемпионом.

Главная игровая схема сборной Колумбии при Лоренсо – 4-2-3-1.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

На том памятном для колумбийцев Мундиале-2014 взошла звезда Хамеса Родригеса. Плеймейкер сборной Колумбии стал тогда одним из главных открытий чемпионата мира, и одним из его лучших игроков.

После ЧМ-2014 заявки на ангажемент Хамеса посыпались, как из рога изобилия. Родригес остановил свой выбор на мадридском «Реале», за который, по его словам, он болел с детства.

Однако построить блестящую карьеру на «Сантьяго Бернабеу» Хамесу не удалось. Хотя он и забил 37 мячей в «сливочной» футболке, все равно так и не смог подтвердить статус одного из самых талантливых игроков поколения.

Далее была аренда в «Баварию», а еще далее – «понижение в классе»: «Эвертон», «Олимпиакос», «Миннесота» из МЛС, за которую он уже не играет.

Тем не менее, в своей национальной сборной Хамес – непререкаемый авторитет. А еще – один из лучших ее игроков в истории. Именно благодаря ему сборная Колумбии два года назад пробилась в финал Копа Америка (он был признан лучшим игроком того турнира). Да и в отборе на ЧМ-2026 Хамес отыграл отлично. На его счету два мяча и пять результативных передач.

Капитану сборной Колумбии уже 34 года, и, скорее всего, нынешний чемпионат мира для него станет последним в карьере. Более того, была информация, что после ЧМ-2026 Хамес Родриге собирается вообще завязать с футболом.

Заявка

Вратари: Камиило Варгас («Атлас»), Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд»)

Защитники: Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Йерри Мина («Кальяри»), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Йон Лукуми («Болонья»), Виллер Дитта («Крус Асуль»), Йоан Мохика («Мальорка»)

Полузащитники: Ричард Риос («Бенфика»), Хефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Густаво Пуэрта («Расинг де Сантандер»), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Хон Ариас («Палмейрас»), Хамес Родригес (без клуба), Хуан Фернандо («Фламенго»), Хуан Камило Портилья («Атлетико Паранаэнсе»)

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Луис Суарес («Спортинг»), Карлос Гомес («Васко да Гама»), Хамингтон Кампас («Росарио Сентраль»), Хон Кордоба («краснодар»), Хуан Камило Эрнандес («Бетис»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

18 июня

Узбекистан – Колумбия (05.00 по киевскому времени, «Ацтека», Мехико)

24 июня

Колумбия – ДР Конго (05.00 по киевскому времени, «Акрон», Сапопан)

28 июня

Колумбия – Португалия (02:30 по киевскому времени, «Хард Рок Стэдиум», Майами)

Прогноз на групповой этап: второе место

ПОРТУГАЛИЯ

На свой девятый чемпионат мира португальцы «отобрались» без особых хлопот. В группе с Ирландией, Венгрией и Арменией подопечные Роберто Мартинеса спокойно заняли первое место, добыв прямую путевку на Мундиаль.

Из шести отборочных матчей «европейские бразильцы» выиграли четыре. Сыграли вничью с венграми – 2:2, и потерпели поражение от Ирландии – 0:2 (с красной карточкой Роналду).

В отборе португальцы сумели забить аж 20 мячей. Правда, львиная доля их приходится на две игры против армян – 9:1 и 5:0.

Доселе самым удачным турниром для Португалии был ее дебютный Мундиаль – 1966 года, на котором блистал Эусебио. Тогда, на полях Англии, сборная Португалии заняла третье место.

Очень близко к повторению того высокого результата португальцы подошли на ЧМ-2006, с праймовым Фигу. На Мундиале в Германии португальцы заняли четвертое место.

А дальше – словно отрезало. Путевку на ЧМ сборная Португалии добывает, как правило, без проблем, но пробиться в решающий раунд состязаний ей не удается. Лишь раз Роналду и компании покорилась стадия четвертьфинала. А на ЧМ-2014 Португалия даже из группы не вышла.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Фернанду Сантуш, творец чемпионской Португалии на Евро-2016, покинул сборную после ЧМ-2022. С тех пор Роналду сотоварищи тренирует испанец Роберто Мартинес, ранее известный по работе со сборной Бельгии, а еще ранее – по «Эвертону».

Под руководством Мартинеса португальцы отобрались на Евро-2024, где в четвертьфинале уступили сборной Франции. Теперь вот попробует достичь успеха на чемпионате мира.

Хотя необходимо отметить, что во главе сборной Португалии Мартинес уже добыл один титул – стал победителем Лиги наций. Это первый трофей для Роберто Мартинеса в качестве наставника сборных.

Мартинес «ставит» португальской сборной атакующий и комбинационный футбол, заточенный на контроль мяча. В принципе, было бы странно, если бы он прививал своим подопечным игру от обороны, учитывая целую россыпь талантов в середине поля и в атаке.

Наиболее часто Португалия при Мартинесе играет по схеме 4-3-3. «Запасная» схема – 4-2-3-1.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Тут все просто, как пареная репа. Вот уже более чем двадцать лет Криштиану Роналду является основным игроком сборной Португалии, а также ее лидером, ее капитаном, ее лучшим бомбардиром и гвардейцем.

На удачный для португальцев ЧМ-2006 КриРо уже ехал основным, и спустя двадцать лет он снова едет на Мундиаль в качестве основного футболиста.

Предстоящий Мундиаль станет шестым в богатейшей карьере иконы мирового футбола. И наверняка последним. Во всяком случае, Криш уже заявил, что так и будет.

В его активе в качестве игрока сборной Португалии – победа на Евро, победа в Лиге наций (причем дважды). Единственный недостающий трофей в этой связи – победа на чемпионате мира.

Можно не сомневаться, что Криштиану будет очень стараться, чтобы выиграть Кубок мира. И в этом ему помогут партнеры, практически в один голос заявившие, что хотят стать чемпионами мира ради своего звездного капитана.

Заявка

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руи Сильва («Спортинг»), Рикардо Вельо («Генчлербирлиги»)

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеус Нуньес («Манчестер Сити»), Нельсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томас Араужо («Бенфика»)

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Самуэль Кошта («Майорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Нападающие: Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэль Леау («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Португалия – ДР Конго (20.00 по киевскому времени, «Эн-ар-джи», Хьюстон)

23 июня

Португалия – Узбекистан (20.00 по киевскому времени, «Эн-ар-джи», Хьюстон)

28 июня

Колумбия – Португалия (02:30 по киевскому времени, «Хард Рок Стэдиум», Майами)

Прогноз на групповой этап: первое место.

УЗБЕКИСТАН

Абсолютный дебютант чемпионата мира. На свой премьерный, исторический Мундиаль узбеки отобрались с девятой попытки.

Ранее были отборочные циклы, когда эта азиатская сборная останавливалась в шаге от попадания на ЧМ. Не хватало порой какой-то «малости»: то решающую серию пенальти проиграют, то уступят за счет действовавшего ранее правила «выездного гола».

В этот раз для сборной Узбекистана звезды сложились в правильной конфигурации.

В предварительном раунде квалификации сборная Узбекистана заняла второе место, уступив двумя очками сборной Ирана. Две первые команды группы вышли в следующий раунд.

И cнова Узбекистан занял второе место, отдав первое той-таки сборной Ирана. Хотя в этот раз обе команды имели в своем активе одинаковое количество турнирных баллов (по 14-ть).

Две эти сборные и получили прямые путевки на Мундиаль.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Исторический выход сборной Узбекистана на дебютный чемпионат мира – дело рук тренера Тимура Кападзе. Под руководством этого наставника узбеки выиграли и Кубок наций (Центральной Азии).

А еще этот тренер (а параллельно и один из главных гвардейцев в истории сборной Узбекистана) вывел олимпийскую сборную своей страны на премьерные Игры – в Париже.

Однако на чемпионат мира эту национальную команду повезет другой тренер.

Руководство тамошней футбольной федерации посчитало (точнее, так посчитало высшее руководство страны), что Тимур Кападзе недостаточно авторитетный специалист как для уровня чемпионата мира. И поэтому его было решено заменить на более узнаваемую фамилию.

Так в начале 2025 года на тренерский мостик сборной Узбекистана пришел знаменитый в недалеком прошлом защитник сборной Италии, чемпион мира-2006, Фабио Каннаваро.

Тренерская карьера некогда знаменитого футболиста «Скуадры адзурры» пока что складывается так себе. Ну, в Китае работал. Только и всего. Зато узбеки обладателю «Золотого мяча» 2006 года согласились платить четыре миллиона евро в год.

Под руководством Фабио узбеки и готовились непосредственно к Мундиалю.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Достойный наследник Максима Шацких в атаке сборной Узбекистана: это все о нынешнем капитане команды Эльдоре Шомуродове.

За первую команду Узбекистана Шомуродов дебютировал еще в 2015 году. Тогда ему было лишь 19 лет. Сейчас 30-летний Шомуродов – на пике своей карьеры. За сборную он провел уже 92 матча, в которых забил 44 мяча.

Шомуродов успел поиграть за несколько известных зарубежных клубов. В частности, он был одноклубником нашего Артема Довбыка в «Роме». Минувший сезон Эльдор провел в аренде в турецком «Башакшехире». Отлично провел. На его счету 23 забитых мяча и шесть результативных передач.

Не удивительно, что руководство турецкого клуба решило выкупить у «Ромы» контракт узбекского бомбардира.

Не исключено, что дебютный ЧМ для Шомуродова может стать и последним, ведь в конце июня ему стукнет уже 31 год. Так что наверняка этот форвард захочет оставить приятный след на главном в своей карьере турнире.

Заявка

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Ергашев («Нефтчи»), Абдувохид Нематов («Насаф»).

Защитники: Авазбек Улмасалиев (АГМК), Джахонгир Урозов («динамо» москва), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Ешмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдулбаев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов, Шерзод Насруллаев (оба – «Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхан»).

Полузащитники: Шерзод Есанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Баниас»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Аль-Батае»)

Нападающие: Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»), Достон Хамдамов, Азизбек Амонов (оба - «Пахтакор»), Остон Урунов, Игорь Сергеев (оба – «Персеполис»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

18 июня

Узбекистан – Колумбия (05.00 по киевскому времени, «Ацтека», Мехико)

23 июня

Португалия – Узбекистан (20.00 по киевскому времени, «Эн-ар-джи», Хьюстон)

28 июня

ДР Конго – Узбекистан (02.30 по киевскому времени, «Мерседес-Бенц», Атланта)

Прогноз на групповой этап: четвертое место.

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