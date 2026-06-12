Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович (WTA 109) за 2 часа и 44 минуты игрового времени.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/8 финала

Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:4, 7:5

Встреча стартовала 11 июня и была прервана при счете 1:0 в третьей партии в пользу Даяны (сделала брейк) из-за дождя.

В восьмом и девятом геймах третьего сета Ястремская отыграла по одному матчболу. В 11-м гейме украинка повела 30:0 на приеме, но не сумела сделать брейк и затем отдала свою подачу.

Даяна в Хертогенбосе успела переиграть Сару Бейлек. Томлянович в четвертьфинале поборется с Кэти Макнелли.

Украину на соревнованиях в Нидерландах продолжит представлять Дарья Снигур, которая 12 числа встретится с Робин Монтгомери в четвертьфинале. Дарья может сыграть с Айлой Томлянович в полуфинале, если обе выиграют свои четвертьфинальные поединки.