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  4. Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
WTA
12 июня 2026, 15:41 | Обновлено 12 июня 2026, 15:53
489
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Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе

Даяна не сумела одолеть Айлу Томлянович и покинула соревнования в Нидерландах

12 июня 2026, 15:41 | Обновлено 12 июня 2026, 15:53
489
9 Comments
Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович (WTA 109) за 2 часа и 44 минуты игрового времени.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/8 финала

Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:4, 7:5

Встреча стартовала 11 июня и была прервана при счете 1:0 в третьей партии в пользу Даяны (сделала брейк) из-за дождя.

В восьмом и девятом геймах третьего сета Ястремская отыграла по одному матчболу. В 11-м гейме украинка повела 30:0 на приеме, но не сумела сделать брейк и затем отдала свою подачу.

Даяна в Хертогенбосе успела переиграть Сару Бейлек. Томлянович в четвертьфинале поборется с Кэти Макнелли.

Украину на соревнованиях в Нидерландах продолжит представлять Дарья Снигур, которая 12 числа встретится с Робин Монтгомери в четвертьфинале. Дарья может сыграть с Айлой Томлянович в полуфинале, если обе выиграют свои четвертьфинальные поединки.

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Айла Томлянович Даяна Ястремская WTA Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Нічого незвичного
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+6
Як завжди - немає що коментувати. Як вона взагалі тримається в 50 -ці ? Вона ж взагалі нічого не виграє. Ні тренера , ні системної роботи . Ось вийде на Вімблдон , отримає за перше коло майже €100 тис і на пляж .
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+4
Досить вже поливати Даяну брудом 🤬 давайте не забувати що вона стабільно тримається в топ-50, а це вже багато чого варте само по собі! Плюс в Даяни особисте життя - хлопець, кохання... Це також потребує часу, уваги і сил... Хіба Даяна не має права на особисте життя і на кохання?
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+1
І це після легкої прогулянки проти Бейлек, мда...
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+1
Ну і кон...на кукла,хай йде вже тусить ,а то сильно стомилася!!!
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+1
🤢🤢🤢
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+1
Програти ніякій Томлянович це рівень
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0
Відпрацьований матеріал...
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0
Два роки тому Дая була у півфіналі АО. "А де ви були ці вісім років?" Статистика проти бульбазавра в неї раніше була, як у Альони проти Іги.
Ну не вміє вона грати по-іншому. Не подобається-  не дивиться.
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-1
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