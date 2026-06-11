Матч Ястремской в 1/8 финала Хертогенбоса перенесен. Даяна ведет с брейком
11 июня Даяна провела два сета и один гейм против Айлы Томлянович, начался дождь
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) не доиграет матч 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) 11 июня.
В четверг украинка в 16:30 начала поединок против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 109). После одного гейма в третьем сете встреча была прервана из-за дождя и перенесена на 12 число.
Ястремская выиграла первую партию со счетом 6:4, во второй упустила один скрытый матчбол в девятом гейме и уступила 4:6, а третий сет начала с брейка – 1:0.
Пока что неизвестно, во сколько именно Ястремская и Томлянович продолжат поединок.
Помимо встречи Даяны и Айлы, матч 1/8 финала в Хертогенбосе в четверг в женской сетке не смогут доиграть Кэти Макнелли и Солана Сиерра. А у мужчин остановлены поединки Нуну Боржеш – Марин Чилич и Даниил Медведев – Тийс Бугард.
Прерванные матчи в Хертогенбосе:
- Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:4, 0:1*
- Кэти Макнелли (США) – Солана Сиерра (Аргентина) – 5:2*
- Нуну Боржеш (Португалия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:3, 6:5*
- Даниил Медведев – Тийс Бугард (Нидерланды) – 6:3, 2:3*
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этом квартете сойдутся сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии
У киевского гранда может появиться играющий тренер