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WTA
11 июня 2026, 19:11 | Обновлено 11 июня 2026, 19:14
1150
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Матч Ястремской в 1/8 финала Хертогенбоса перенесен. Даяна ведет с брейком

11 июня Даяна провела два сета и один гейм против Айлы Томлянович, начался дождь

11 июня 2026, 19:11 | Обновлено 11 июня 2026, 19:14
1150
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Матч Ястремской в 1/8 финала Хертогенбоса перенесен. Даяна ведет с брейком
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) не доиграет матч 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) 11 июня.

В четверг украинка в 16:30 начала поединок против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 109). После одного гейма в третьем сете встреча была прервана из-за дождя и перенесена на 12 число.

Ястремская выиграла первую партию со счетом 6:4, во второй упустила один скрытый матчбол в девятом гейме и уступила 4:6, а третий сет начала с брейка – 1:0.

Пока что неизвестно, во сколько именно Ястремская и Томлянович продолжат поединок.

Помимо встречи Даяны и Айлы, матч 1/8 финала в Хертогенбосе в четверг в женской сетке не смогут доиграть Кэти Макнелли и Солана Сиерра. А у мужчин остановлены поединки Нуну Боржеш – Марин Чилич и Даниил Медведев – Тийс Бугард.

Прерванные матчи в Хертогенбосе:

  • Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:4, 0:1*
  • Кэти Макнелли (США) – Солана Сиерра (Аргентина) – 5:2*
  • Нуну Боржеш (Португалия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:3, 6:5*
  • Даниил Медведев – Тийс Бугард (Нидерланды) – 6:3, 2:3*
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Звісно бажаю Даяні перемоги, але брейк в данному випадку ще нічого не значить.
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Дощі поки за нас, подивимося, чи спрацює закон парності випадків...
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