Матч Ястремской в 1/8 финала Хертогенбоса перенесен. Даяна ведет с брейком

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) не доиграет матч 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) 11 июня.

В четверг украинка в 16:30 начала поединок против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 109). После одного гейма в третьем сете встреча была прервана из-за дождя и перенесена на 12 число.

Ястремская выиграла первую партию со счетом 6:4, во второй упустила один скрытый матчбол в девятом гейме и уступила 4:6, а третий сет начала с брейка – 1:0.

Пока что неизвестно, во сколько именно Ястремская и Томлянович продолжат поединок.

Помимо встречи Даяны и Айлы, матч 1/8 финала в Хертогенбосе в четверг в женской сетке не смогут доиграть Кэти Макнелли и Солана Сиерра. А у мужчин остановлены поединки Нуну Боржеш – Марин Чилич и Даниил Медведев – Тийс Бугард.

Прерванные матчи в Хертогенбосе: