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08 июня 2026, 09:30 |
563
0

Отмененный матч Украины, падение Эриксена, триумф Зверева, медаль Геращенко

Главные новости за 7 июня на Sport.ua

08 июня 2026, 09:30 |
563
0
Отмененный матч Украины, падение Эриксена, триумф Зверева, медаль Геращенко
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 7 июня.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина – Дания отменен! Молимся за Эриксена
Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футболист находится в стабильном состоянии

1C. МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
Коуч сборной сделал заявление на пресс-конференции и не стал отвечать на вопросы

1D. «Не до конца осознал». Реакция тренера Дании на инцидент с Эриксеном
Брайан Ример с шоком высказался о ситуации

2A. Модрич забил в маске. Хорватия вырвала победу над Словенией на 90+3 мин
Победный гол в товарищеском матче забил Марио Пашалич

2B. Когда на горизонте нет ЧМ. Италия в меньшинстве минимально обыграла Грецию
Единственный гол для Скуадры Адзурры забил Франческо Эспозито

2C. Эдегор спас Норвегию от неудачи в игре с Марокко. Холанд на голодном пайке
У марокканцев ранним голом отличился Браим Диас

3A. Драма и серия пенальти. В битве грандов определен победитель Евро-2026 U-17
Италия U-17 обыграла Бельгию U-17 и стала победителем чемпионата Европы

3B. Провальный спарринг. Украина WU-19 пропустила 7 мячей от США WU-18
Сине-желтая команда провела второй товарищеский матч в Болгарии

3C. Перес выиграл выборы президента Реала
Флорентино Перес победил с результатом в 64,1% голосов

4A. Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026
Александр обыграл Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции

4B. Определены чемпионки парного разряда Ролан Гаррос 2026
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в финале одолели Анну Данилину и Александру Крунич

5A. Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Боришполец стал обладателем титула IBO Continental

5B. Мясорубка года. Экс-обладатель титула Усика одержал победу в Англии
Биллем-Смит победил Розицки

5C. Чемпион вновь уступил. Бонфим уничтожил Мухаммада
Состоялся UFC Fight Night 278

6. Слишком рано поверили в победу. Украина неожиданно уступила Франции
Украинки не сумели довести матч до победы, ведя 2:0 по партиям

7A. Первая победа в истории! Латвия обыграла Германию в финале ЧМ 3х3
Бронзовые медали завоевала Сербия

7B. Интрига до последних секунд! США и Австралия определили чемпионок мира 3х3
Американки вырвали победу в результативном матче

8. Безумие в финале Кубка Стэнли: камбэк с 0:4, два овертайма и хет-трик
Вегас в ярком матче выиграл у Каролины

9A. Прыжки в высоту. Геращенко выиграла серебро этапа Континентального тура
Ирина с наименьшим личным результатом летнего сезона завоевала медаль

9B. Бриллиантовая лига. Дюплантис не сумел выиграть домашний этап в Стокгольме
Шведский спортсмен занял второе место, а победителем стал Кертис Маршалл

10. Антонелли выиграл хаотичную гонку в Монако, катастрофа Леклера и Расселла
Андреа Кими выиграл пятую гонку подряд

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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