Отмененный матч Украины, падение Эриксена, триумф Зверева, медаль Геращенко
Главные новости за 7 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 7 июня.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина – Дания отменен! Молимся за Эриксена
Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу
1B. ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футболист находится в стабильном состоянии
1C. МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
Коуч сборной сделал заявление на пресс-конференции и не стал отвечать на вопросы
1D. «Не до конца осознал». Реакция тренера Дании на инцидент с Эриксеном
Брайан Ример с шоком высказался о ситуации
2A. Модрич забил в маске. Хорватия вырвала победу над Словенией на 90+3 мин
Победный гол в товарищеском матче забил Марио Пашалич
2B. Когда на горизонте нет ЧМ. Италия в меньшинстве минимально обыграла Грецию
Единственный гол для Скуадры Адзурры забил Франческо Эспозито
2C. Эдегор спас Норвегию от неудачи в игре с Марокко. Холанд на голодном пайке
У марокканцев ранним голом отличился Браим Диас
3A. Драма и серия пенальти. В битве грандов определен победитель Евро-2026 U-17
Италия U-17 обыграла Бельгию U-17 и стала победителем чемпионата Европы
3B. Провальный спарринг. Украина WU-19 пропустила 7 мячей от США WU-18
Сине-желтая команда провела второй товарищеский матч в Болгарии
3C. Перес выиграл выборы президента Реала
Флорентино Перес победил с результатом в 64,1% голосов
4A. Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026
Александр обыграл Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции
4B. Определены чемпионки парного разряда Ролан Гаррос 2026
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в финале одолели Анну Данилину и Александру Крунич
5A. Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Боришполец стал обладателем титула IBO Continental
5B. Мясорубка года. Экс-обладатель титула Усика одержал победу в Англии
Биллем-Смит победил Розицки
5C. Чемпион вновь уступил. Бонфим уничтожил Мухаммада
Состоялся UFC Fight Night 278
6. Слишком рано поверили в победу. Украина неожиданно уступила Франции
Украинки не сумели довести матч до победы, ведя 2:0 по партиям
7A. Первая победа в истории! Латвия обыграла Германию в финале ЧМ 3х3
Бронзовые медали завоевала Сербия
7B. Интрига до последних секунд! США и Австралия определили чемпионок мира 3х3
Американки вырвали победу в результативном матче
8. Безумие в финале Кубка Стэнли: камбэк с 0:4, два овертайма и хет-трик
Вегас в ярком матче выиграл у Каролины
9A. Прыжки в высоту. Геращенко выиграла серебро этапа Континентального тура
Ирина с наименьшим личным результатом летнего сезона завоевала медаль
9B. Бриллиантовая лига. Дюплантис не сумел выиграть домашний этап в Стокгольме
Шведский спортсмен занял второе место, а победителем стал Кертис Маршалл
10. Антонелли выиграл хаотичную гонку в Монако, катастрофа Леклера и Расселла
Андреа Кими выиграл пятую гонку подряд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист находится в стабильном состоянии
Аналитики FootballTransfers считают, что Виктор отлично впишется в систему «Комо»