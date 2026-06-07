Определены чемпионки парного разряда Ролан Гаррос 2026
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в финале одолели Анну Данилину и Александру Крунич
Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) стали чемпионки парного разрада Открытого чемпионата Франции 2026.
В финале чешка и американка в двух сетах переиграли тандем Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) за 1 час и 33 минуты.
Ролан Гаррос 2026. Пары. Финал
Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) – 6:2, 7:5
Во второй партии Синякова и Таунсенд отыграли со счета 1:4 и спасли два сетбола в 10-м гейме.
Катерина и Тейлор завоевали седьмой совместный трофей и четвертый в 2026 году. В частности, Синякова и Таунсенд вместе выиграли уже третий турнир Grand Slam – в 2024 году они стали победительницами Уимблдона, а в 2025 – Australian Open.
На пути к трофею РГ-2026 Синякова и Таунсенд, помимо Данилиной и Крунич, также одолели дуэты Петра Марчинко / Антония Ружич, Эмилиано Аранго / Ива Йович, Надежда Киченок / Макото Ниномия, Магали Кемпен / Андреа Клепач и Габриэла Дабровски / Лукреция Стефанини.
У Катерины теперь 12 выигранны мейджоров – 11 в парном разряде и один в миксте. У Тейлор – три (все в парном разряде).
Видеообзор матча
Фото с матча и церемонии награждения
Церемония награждения
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С нового сезона клуб будет называться ФК «Харьков»
Украинка в первом раунде встретится с Микой Стойсавлевич