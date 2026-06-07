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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 21:58 | Обновлено 07 июня 2026, 22:04
2173
0

«Не до конца осознал». Реакция тренера Дании на инцидент с Эриксеном

Брайан Ример с шоком высказался о ситуации

07 июня 2026, 21:58 | Обновлено 07 июня 2026, 22:04
2173
0
«Не до конца осознал». Реакция тренера Дании на инцидент с Эриксеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Ример
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Тренер сборной Дании Брайан Ример с трудом подбирал слова после ужасного инцидента с Кристианом Эриксеном в товарищеском матче против Украины.

Подопечные Римера вели в счете 2:1, однако матч пришлось остановить из-за инцидента с участием Кристиана Эриксена – футболист потерял сознание прямо на поле.

Медики оперативно оказали игроку необходимую помощь и привели его в чувство, однако команды решили не возобновлять встречу.

«Прежде всего, это чрезвычайно шокирующее переживание для всех. Для тренерского штаба, игроков и соперников.

Самым важным в первые минуты было получить информацию о Кристиане. Врач Мортен Боэсен сработал просто великолепно и сообщил, что с Кристианом всё в порядке. В этой ситуации это единственное, что имеет значение.

Это чрезвычайно шокирующий опыт для всех – как для тренерского штаба, так и для футболистов и наших соперников.

Самое главное, что Кристиан чувствует себя хорошо. И это действительно так. Он покинул поле и передал привет игрокам. Но от этого пережитое не становится менее страшным.

Я ещё не до конца осознал, что произошло. У меня очень странное ощущение в теле. Я даже не могу точно объяснить, что это за ощущение.

Мы должны быть вместе, как были вместе на поле, и позаботиться о том, чтобы у каждого было плечо, на которое можно опереться», — сказал Ример.

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Андрей Витренко Источник: TV2
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