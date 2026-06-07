Провальный спарринг. Украина WU-19 пропустила 7 мячей от США WU-18

Молодежная женская сборная Украины WU-19 неудачно провела второй спарринг в Болгарии.

7 июня в 17:30 состоялся товарищеский матч между командами США WU-18 и Украины WU-19 (7:0).

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Сине-желтая команда в игре допустила много ошибок и пропустила 7 мячей (0:7), причем все голы были забиты во втором тайме.

Сборная Украины WU-19 (футболистки 2008–2009 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в болгарском городе Банско.

Подопечные Олега Бортника готовятся к первому раунду квалификации Евро-2027 WU-19 в Лиге В.

В первом товарищеском матче на сборах Украина WU-19 по пенальти обыграла Венгрию WU-19 (1:1, пен. 6:5).

Далее в ходе подготовки сине-желтые проведут еще один матч против сборной США (9 июня в 15:30).

Товарищеский матч

7 июня 2026. Банско (Болгария)

США WU-18 – Украина WU-19 – 7:0 (0:0)

Голы: Элла Краль, 52, 61, 82, Алисса Парсонс, 66, 90+2, Кейт Каммерли, 79, Скотти Антонуччи, 90+3

Состав сборной Украины WU-19

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Мария Вакулко (Погорина Костополь).

Защитники: Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Мария Осадча (ЕМС-Подолье Винница), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Екатерина Деркач (Погорина Костополь).

Полузащитники: Эвелина Купцова, Милена Иванченко (обе – Металлист 1925 Харьков), София Козишкурт (Ворскла Полтава), Валерия Казина (Пантеры Умань), Полина Назаренко, Ирина Олийниченко (обе – Кривбасс Кривой Рог), Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – Ладомир Владимир).

Нападающие: Дарья Колодий (Металлист 1925 Харьков), Карина Леспух (Колос Ковалевка), Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница).

Видеозапись матча

Инфографика