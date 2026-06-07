Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
07 июня 2026, 20:44 | Обновлено 07 июня 2026, 20:58
1578
9

Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026

Александр обыграл Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции

07 июня 2026, 20:44 | Обновлено 07 июня 2026, 20:58
1578
9 Comments
Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026 и впервые завоевал трофей мейджора в карьере.

В борьбе за трофей Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 14) в пятисетовом триллере – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Это было пятое очное противостояние теннисистов. Немец в четвертый раз одержал победу над Флавио.

На пути к трофею Александр также одолел: Бенжамена Бонзи, Томаша Махача, Кентена Али, Йеспера де Йонга, Рафаэля Ходара и Якуба Меншика.

Немецкий теннисист одержал 45-ю победу на кортах Ролан Гаррос, обогнав Давида Феррера по этому показателю (44 победы).

Александр стал третьим игроком, рожденным в 1990-х годах, которому удалось выиграть турнир Grand Slam после Доминика Тима и Даниила Медведева.

Зверев стал первым немецким теннисистом за последние 30 лет, которому удалось завоевать трофей мейджора. Последним немцем, которому удавалось этого достичь был Борис Беккер (Aus Open-1996).

Зверев с четвертого раза сумел завоевать трофей мейджора. В первом финале в своей карьеры на US Open-2020 он проиграл австрийцу Доминику Тиму в пяти партиях. В 2024 году уступил испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах на Ролан Гаррос. На Aus Open-2025 потерпел поражение от итальянца Янника Синнера.

После поражения в Мельбурне Зверев стал лишь восьмым теннисистом в Открытой Эре (с 1968 года), проигравшим свои первые три финала турниров Большого шлема.

Прервав «проклятие» поражений в финале, немец повторил путь к первому мейджору такких легенд тенниса, как Андре Агасси и Горан Иванишевич. Что Агасси, что Иванишевич впервые завоевали трофеи Grand Slam с четвертой попытки (Агасси – Уимблдон-1992, Иванишевич – Уимблдон-2001).

Ролан Гаррос 2026. Финал

Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6

Фотогалерея матча

По теме:
ФОТО. Кантона стал свидетелем победы Зверева в финале Ролан Гаррос
Флавио Коболли – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определены чемпионки парного разряда Ролан Гаррос 2026
Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Бокс | 07 июня 2026, 08:44 1
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко

Рико назвал Али

Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Футбол | 07 июня 2026, 08:33 7
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор

Цель Виктора – остаться в Испании

Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
Футбол | 07.06.2026, 18:02
Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
Флавио Коболли – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос
Теннис | 07.06.2026, 15:29
Флавио Коболли – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос
Флавио Коболли – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Футбол | 07.06.2026, 03:12
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
скористався шансом ....
Ответить
+4
Коболлі так вклався в тай-брейк, що на останній сет вже не вистачило
Ответить
+2
Самий дивний відкритий чемпіонат Франції на моїй пам`яті. А враховуючи всі шокуючі перипетії чоловічого турніру і всі погодні катаклізми (аномальна спека, а потім вітер), можливо, найдивніший РГ у відкритій ері. Так-так, навіть з врахуванням ковідного, який проводився восени.
На щастя, не без приємних моментів, подарованих нам дівчатами (тут якраз ніяких аномалій, все закономірно і випливає з попередніх результатів). Але крапка така собі.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Если выиграл значит немец , а проиграл был бы кацап
Ответить
+1
Розтянув так сказати... цього разу фінал, як завжди на 5 сетів
Ответить
0
І не згадати вже часи, коли обидва переможці роланд гарросу були настільки бридкими особистостями. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
06.06.2026, 07:01 7
Футбол
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
06.06.2026, 05:13 3
Бокс
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 5
Бокс
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 4
Футбол
Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
05.06.2026, 19:46 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем