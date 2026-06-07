Первый Grand Slam в карьере. Зверев стал чемпионом Ролан Гаррос 2026

Третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026 и впервые завоевал трофей мейджора в карьере.

В борьбе за трофей Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 14) в пятисетовом триллере – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Это было пятое очное противостояние теннисистов. Немец в четвертый раз одержал победу над Флавио.

На пути к трофею Александр также одолел: Бенжамена Бонзи, Томаша Махача, Кентена Али, Йеспера де Йонга, Рафаэля Ходара и Якуба Меншика.

Немецкий теннисист одержал 45-ю победу на кортах Ролан Гаррос, обогнав Давида Феррера по этому показателю (44 победы).

Александр стал третьим игроком, рожденным в 1990-х годах, которому удалось выиграть турнир Grand Slam после Доминика Тима и Даниила Медведева.

Зверев стал первым немецким теннисистом за последние 30 лет, которому удалось завоевать трофей мейджора. Последним немцем, которому удавалось этого достичь был Борис Беккер (Aus Open-1996).

Зверев с четвертого раза сумел завоевать трофей мейджора. В первом финале в своей карьеры на US Open-2020 он проиграл австрийцу Доминику Тиму в пяти партиях. В 2024 году уступил испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах на Ролан Гаррос. На Aus Open-2025 потерпел поражение от итальянца Янника Синнера.

После поражения в Мельбурне Зверев стал лишь восьмым теннисистом в Открытой Эре (с 1968 года), проигравшим свои первые три финала турниров Большого шлема.

Прервав «проклятие» поражений в финале, немец повторил путь к первому мейджору такких легенд тенниса, как Андре Агасси и Горан Иванишевич. Что Агасси, что Иванишевич впервые завоевали трофеи Grand Slam с четвертой попытки (Агасси – Уимблдон-1992, Иванишевич – Уимблдон-2001).

Ролан Гаррос 2026. Финал

Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6

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