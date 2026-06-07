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Хорватия
07.06.2026 21:45 – FT 2 : 1
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07 июня 2026, 23:47 | Обновлено 08 июня 2026, 00:17
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Модрич забил в маске. Хорватия вырвала победу над Словенией на 90+3 мин

Победный гол в товарищеском матче забил Марио Пашалич

07 июня 2026, 23:47 | Обновлено 08 июня 2026, 00:17
204
0
Модрич забил в маске. Хорватия вырвала победу над Словенией на 90+3 мин
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Хорватии одержала победу над командой Словении в товарищеском матче (2:1).

Спарринг состоялся 7 июня в Вараждине на местном стадионе Gradski.

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В первом тайме команды не смогли открыть счет, а после перерыва хорваты вышли вперед. На 51-й минуте отличился знаменитый хавбек Лука Модрич после передачи Ивана Перишича (1:0).

Словения ответила в концовке встречи, на 83-й минуте Андраж Шпорар сравнял счет (1:1). Однако в компенсированное время Хорватия вырвала победу, на 90+3 минуте забил Марио Пашалич после ассиста Йосипа Станишича (2:1).

Лука Модрич играл в защитной маске из-за перелома левой скуловой кости, который он получил в конце апреля 2026 года в матче за Милан против Ювентуса после столкновения головами с Мануэлем Локателли. После этой травмы хорват перенес операцию.

На ЧМ-2026 Хорватия будет выступать в группе L с Англией, Ганой и Панамой.

Товарищеский матч

Вараждин (Хорватия), 7 июня 2026

Хорватия – Словения – 2:1

Голы: Лука Модрич, 51, Марио Пашалич, 90+3 – Андраж Шпорар, 83

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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