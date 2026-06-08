Хорватия – Словения – 2:1. Как забил Модрич. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в хорватском Вараждине
Сборная Хорватии одержала победу над командой Словении в товарищеском матче (2:1).
Спарринг состоялся 7 июня в Вараждине на местном стадионе Gradski.
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На 51-й минуте отличился знаменитый хавбек Лука Модрич после передачи Ивана Перишича (1:0).
На 83-й минуте Андраж Шпорар сравнял счет (1:1). Хорватия вырвала победу, на 90+3 минуте забил Марио Пашалич после ассиста Йосипа Станишича (2:1).
Товарищеский матч
Вараждин (Хорватия), 7 июня 2026
Хорватия – Словения – 2:1
Голы: Лука Модрич, 51, Марио Пашалич, 90+3 – Андраж Шпорар, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
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