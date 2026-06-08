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Хорватия
07.06.2026 21:45 – FT 2 : 1
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08 июня 2026, 02:23 | Обновлено 08 июня 2026, 02:33
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Хорватия – Словения – 2:1. Как забил Модрич. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в хорватском Вараждине

08 июня 2026, 02:23 | Обновлено 08 июня 2026, 02:33
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0
Хорватия – Словения – 2:1. Как забил Модрич. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Хорватии одержала победу над командой Словении в товарищеском матче (2:1).

Спарринг состоялся 7 июня в Вараждине на местном стадионе Gradski.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте отличился знаменитый хавбек Лука Модрич после передачи Ивана Перишича (1:0).

На 83-й минуте Андраж Шпорар сравнял счет (1:1). Хорватия вырвала победу, на 90+3 минуте забил Марио Пашалич после ассиста Йосипа Станишича (2:1).

Товарищеский матч

Вараждин (Хорватия), 7 июня 2026

Хорватия – Словения – 2:1

Голы: Лука Модрич, 51, Марио Пашалич, 90+3 – Андраж Шпорар, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия), асcист Йосип Станишич.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Словения).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия), асcист Иван Перишич.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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