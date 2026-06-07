Международные товарищеские матчи
07.06.2026 16:00 - : -
Чемпионат мира07 июня 2026, 14:04 | Обновлено 07 июня 2026, 14:09
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Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 7 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем
07 июня 2026, 14:04 | Обновлено 07 июня 2026, 14:09
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Вечером 7 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.
Товарищеские матчи. 7 июня 2026
- 16:00. Лихтенштейн – Кипр
- 19:30. Дания – Украина
- 21:00. Косово – Андорра
- 21:45. Хорватия – Словения
- 22:00. Греция – Италия
- 22:00. Марокко – Норвегия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
16:00. Лихтенштейн – Кипр
19:30. Дания – Украина
21:45. Хорватия – Словения
22:00. Греция – Италия
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