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07 июня 2026, 14:04 | Обновлено 07 июня 2026, 14:09
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Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 7 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем

07 июня 2026, 14:04 | Обновлено 07 июня 2026, 14:09
105
0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 7 июня. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 7 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Товарищеские матчи. 7 июня 2026

  • 16:00. Лихтенштейн – Кипр
  • 19:30. Дания – Украина
  • 21:00. Косово – Андорра
  • 21:45. Хорватия – Словения
  • 22:00. Греция – Италия
  • 22:00. Марокко – Норвегия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

16:00. Лихтенштейн – Кипр

19:30. Дания – Украина

21:45. Хорватия – Словения

22:00. Греция – Италия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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