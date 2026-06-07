ВИДЕО. Кипр выиграл спарринг. Результаты товарищеских матчей
Сборные активно проводят контрольные поединки
Вечером 7 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
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Кипр выиграл спарринг против Лихтенштейна (2:0), голы забили Маринос Ционис и Константинос Сотериу.
Ниже приведены результаты матчей игрового дня
Товарищеские матчи. 7 июня 2026
Лихтенштейн – Кипр – 0:2
Голы: Маринос Ционис, 28, Константинос Сотериу, 71
Афганистан – Пакистан – 0:2
Голы: Умар Наваз, 5, Харун Хамид, 90+2
Кения – Лесото – 4:0
Голы: Бахабер, 8, 52, Оума, 84, 88
Оман – Мозамбик – 4:1
Голы: Аль-Сабхи, 30, 51, 59, Аль-Шукаили, 88
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