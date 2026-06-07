ВИДЕО. Кипр выиграл спарринг. Результаты товарищеских матчей

Вечером 7 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

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Кипр выиграл спарринг против Лихтенштейна (2:0), голы забили Маринос Ционис и Константинос Сотериу.

Ниже приведены результаты матчей игрового дня

Товарищеские матчи. 7 июня 2026

Лихтенштейн – Кипр – 0:2

Голы: Маринос Ционис, 28, Константинос Сотериу, 71

Афганистан – Пакистан – 0:2

Голы: Умар Наваз, 5, Харун Хамид, 90+2

Кения – Лесото – 4:0

Голы: Бахабер, 8, 52, Оума, 84, 88

Оман – Мозамбик – 4:1

Голы: Аль-Сабхи, 30, 51, 59, Аль-Шукаили, 88