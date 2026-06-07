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Международные товарищеские матчи
Афганистан
07.06.2026 14:00 – FT 0 : 2
Пакистан
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Чемпионат мира
07 июня 2026, 19:57 | Обновлено 07 июня 2026, 20:27
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ВИДЕО. Кипр выиграл спарринг. Результаты товарищеских матчей

Сборные активно проводят контрольные поединки

07 июня 2026, 19:57 | Обновлено 07 июня 2026, 20:27
123
0
ВИДЕО. Кипр выиграл спарринг. Результаты товарищеских матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кипра
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Вечером 7 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кипр выиграл спарринг против Лихтенштейна (2:0), голы забили Маринос Ционис и Константинос Сотериу.

Ниже приведены результаты матчей игрового дня

Товарищеские матчи. 7 июня 2026

Лихтенштейн – Кипр – 0:2

Голы: Маринос Ционис, 28, Константинос Сотериу, 71

Афганистан – Пакистан – 0:2

Голы: Умар Наваз, 5, Харун Хамид, 90+2

Кения – Лесото – 4:0

Голы: Бахабер, 8, 52, Оума, 84, 88

Оман – Мозамбик – 4:1

Голы: Аль-Сабхи, 30, 51, 59, Аль-Шукаили, 88

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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