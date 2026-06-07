Когда на горизонте нет ЧМ. Италия в меньшинстве минимально обыграла Грецию
Единственный гол для Скуадры Адзурры забил Франческо Эспозито
Сборная Италии одержала минимальную победу над командой Греции в товарищеском матче (1:0).
Спарринг состоялся 7 июня в Ираклионе на стадионе Панкритио.
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Единственный гол в матче был забит в первом тайме: на 18-й минуте отличился Франческо Эспозито после передачи Джеффа Экатора (1:0).
После перерыва греки пытались отыграться, но итальянская оборона удержала преимущество. У итальянцев был удален Лука Реджани на 68-й минуте.
В марте Скуадра Адзурра сенсационно не попала на ЧМ-2026, уступив в марте в плей-офф боснийцам (1:1, пен. 1:4).
Товарищеский матч
7 июня 2026, Ираклион (Греция)
Греция – Италия – 0:1
Гол: Франческо Эспозито, 18
Удаление: Лука Реджани, 68 (Италия)
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