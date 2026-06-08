Международные товарищеские матчи
Чемпионат мира08 июня 2026, 02:47 | Обновлено 08 июня 2026, 03:11
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Греция – Италия – 0:1. Эспозито принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча в греческом Ираклионе
08 июня 2026, 02:47 | Обновлено 08 июня 2026, 03:11
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Сборная Италии одержала минимальную победу над командой Греции (1:0).
Спарринг состоялся 7 июня в Ираклионе на стадионе Панкритио.
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На 18-й минуте отличился Франческо Эспозито после передачи Джеффа Эхатора (1:0).
У итальянцев был удален Лука Реджани на 68-й минуте.
Товарищеский матч
7 июня 2026, Ираклион (Греция)
Греция – Италия – 0:1
Гол: Франческо Эспозито, 18
Удаление: Лука Реджани, 68 (Италия)
Видео гола и обзор матча
События матча
68’
Лука Реджани (Италия) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Италия), асcист Джефф Эхатор.
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