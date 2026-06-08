Греция – Италия – 0:1. Эспозито принес победу. Видео гола и обзор

Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Италии одержала минимальную победу над командой Греции (1:0).

Спарринг состоялся 7 июня в Ираклионе на стадионе Панкритио.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте отличился Франческо Эспозито после передачи Джеффа Эхатора (1:0).

У итальянцев был удален Лука Реджани на 68-й минуте.

Товарищеский матч

7 июня 2026, Ираклион (Греция)

Греция – Италия – 0:1

Гол: Франческо Эспозито, 18

Удаление: Лука Реджани, 68 (Италия)

Видео гола и обзор матча