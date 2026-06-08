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Греция
07.06.2026 22:00 – FT 0 : 1
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08 июня 2026, 02:47 | Обновлено 08 июня 2026, 03:11
17
0

Греция – Италия – 0:1. Эспозито принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча в греческом Ираклионе

08 июня 2026, 02:47 | Обновлено 08 июня 2026, 03:11
17
0
Греция – Италия – 0:1. Эспозито принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Италии одержала минимальную победу над командой Греции (1:0).

Спарринг состоялся 7 июня в Ираклионе на стадионе Панкритио.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте отличился Франческо Эспозито после передачи Джеффа Эхатора (1:0).

У итальянцев был удален Лука Реджани на 68-й минуте.

Товарищеский матч

7 июня 2026, Ираклион (Греция)

Греция – Италия – 0:1

Гол: Франческо Эспозито, 18

Удаление: Лука Реджани, 68 (Италия)

Видео гола и обзор матча

События матча

68’
Лука Реджани (Италия) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Италия), асcист Джефф Эхатор.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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